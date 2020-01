Pasé y miré: una pérdida de agua eterna y el ninguneo a los reclamos

Las pérdidas de agua potable por cañerías rotas o instalaciones obsoletas se han vuelto una constante en los últimos años por la mala calidad del servicio que presta Aguas Mendocinas. Lo saben los intendentes cuando se inundan las calles y se rompen, y también los usuarios que sufren las mismas consecuencias.

Un lector de MDZ envió una imagen que grafica lo que pasa: desde hace mucho tiempo hay una pérdida de agua que sale desde la conexión de la red troncal a un domicilio ubicado en calle Roca de la Quinta Sección. Y a pesar de los frecuentes reclamos y advertencias, no se soluciona el problema. Según explicó el usuario es una vivienda en la que hay medidor, es decir que se cobra por volumen de agua consumido. "Hace un mes hicimos el reclamo por los canales oficiales y no hay respuesta. A pesar de la sequía y la falta de agua, no se presta atención", explicó el usuario.