¡No dicen ni mu!: estos son los signos más tímidos del zodíaco

Los signos demuestran algunas de las características que quizás desearíamos que estuvieran ocultas. Ese es el caso de la timidez, que para mucha gente es un rasgo indeseable en una persona, aunque en sí no tenga nada de malo más allá de la dificultad para entablar una conversación.

Sin embargo, algunos de los signos del zodíaco están marcados por esta característica que puede hacer parecer que una persona es "mala onda" simplemente porque no habla mucho, o porque le cuesta portarse de manera normal con los demás. Mirá cuáles son los signos más tímidos del zodíaco.

Acuario

Parece que los nacidos bajo este signo son los más tímidos de todos. Se preocupan demasiado por lo que pueden llegar a decir los demás, y viven pendiente de la opinión de los otros. Por eso también muchas veces no dicen lo que piensan y prefieren quedarse callados, para no caer mal. Su timidez hace que nadie los conozca realmente, porque para ellos cualquier cosa puede resultar humillante.

Cáncer

La timidez se demuestra, para los nativos de Cáncer, especialmente en sus sentimientos. Manejan un alto nivel de ansiedad, especialmente en las relaciones afectivas. Pueden pasar años en los que un nacido de este signo esté enamorado de alguien, pero no se anime a decir nada. Esta característica se ve aumentada por el hecho de que no les gusta el contacto físico hasta que no tengan mucha confianza con la otra persona. Comenzar una relación con uno de ellos puede ser extenuante.

Virgo

Lo que más los perjudica es su inseguridad, que a veces puede llevarlos a tener baja autoestima. Les cuesta muchísimo acercarse a otras personas, y son muy retraídos, lo que hace que su vida sea, para casi todo el mundo, un misterio. Sus sentimientos también les traen problemas, y su nivel de timidez es tal que les cuesta hasta decirle "te quiero" a su pareja. Lo más probable es que lo demuestren de otra manera.