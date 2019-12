Roxana Romano: "Creo que el arte no es para encerrarlo"

Roxana Matilde Romano pinta al ser humano, es que según ella "la íntima complejidad de cada uno de ellos, la conmueve y la desestabiliza".

Roxana es parte de MDZ Arte y a través de esta entrevista te cuenta todo acerca de su proceso creativo.

¿Autodidacta o estudiada?

Aprendí dibujo con el Lic. Eduardo Salinas, después , pintura , composición y arte con el profesor Daniel Bernal.



¿Qué es el arte para vos?

Es la representación de percepciones. Somos seres racionales y, como tales, tenemos la dicha de expresarlas.

¿Qué expresás a través de arte?

Cómo dije expresa percepciones, pueden ser propias, externas, sociales, etcétera.

¿Cuándo te diste cuenta que querías vivir del arte?

Muchas veces las palabras y actitudes no son suficientes para transmitir pensamientos o sentimientos. En el arte, siento que es más directo el mensaje. En cuanto al tiempo, hace 9 años atrás.

¿Qué sentís cuando pintás?

Respeto. Respeto a mí, siendo muy autocrítica con la idea.

¿Cómo te enfrentás a un lienzo blanco?

Lo disfruto. Mí imaginación se siente libre para explorar la idea. Garabateo libremente. De a poco voy focalizando la obra.

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

Por supuesto, ellas son siempre, parte de las nuevas.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Yo vivo en el arte. Si no estoy creando dejo de ser yo. De acuerdo a las aspiraciones de cada uno. A mí, me completa.



¿Cuál es tu sueño?

Evolucionar en cada obra. Creo que los sueños son grandes motivaciones, trabajo permanentemente para concretarlos.

¿Te gusta mostrar lo que hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

No me incomoda, creo que la obra no depende del marketing. Si fuera de esa manera, no estaríamos hablando de arte.

¿Qué te inspira?

La humanidad, en la que me incluyo. Somos seres inquietantes, sensibles y observo nuestro proceder.

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro?

Cuando lo termino, éste ya me disparó la próxima idea. Al comenzar el siguiente, sé que es parte de un camino que voy descubriendo y lo disfruto.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Depende de la enseñanza que me deja al realizarlo.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista? ¿Y tiene que ver con el valor que le das vos?

Es curioso, debo admitir que las redes sociales me permitieron mostrar mi obra sin límites, y me sorprendió la devolución extranjera.

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

Donde compartan mi pensamiento.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Creo que el arte no es para encerrarlo. Quisiera ver personalmente muchas obras, la posibilidad de estar en lugares públicos lo hacen factible, pero, para responderte serían Rembrandt, Borremans y Freud.