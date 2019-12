"El asesino de mi hija es un sicópata y está peor"

Edgardo Aló, padre de Carolina Aló, la joven asesinada de 113 puñaladas en 1996 en el partido bonaerense de Tigre, aseguró que el autor del crimen de su hija, Fabián Tablado, es un "sicópata" y "violento" que "está peor", pese a que será liberado en febrero del año próximo por una decisión de la Justicia.

Protagonista de uno de los casos policiales más resonantes de la historia criminal argentina, Tablado saldrá de prisión pese a que en 2013 -y estando preso-, recibió una nueva condena por “amenazas”. Entonces fue declarado reincidente y sentenciado a una pena única de 26 años y seis meses de prisión que debía terminar de cumplirse a fines de 2022. Sin embargo, el titular del Juzgado de Ejecución Penal 1 de San Isidro Alejandro David decidió reducirle la condena a 23 años y seis meses, por lo que el sujeto quedará libre dentro de 86 días, es decir el 28 de febrero del 2020.

"Recibo la noticia con sorpresa, porque en el último fallo por las amenazas a su mujer, el juez (anterior) Carlos Blanco le dio dos años y medio más en un juicio abreviado y le quitó los beneficios al considerarlo reincidente, por lo que ordenó que debía cumplir 26 años y medio en forma efectiva. Ahora me encuentro con esto, por lo que ayer fui hablar con David para pedirle explicaciones, y me señaló que (Tablado) tiene un cómputo de (La Ley) 2x1 por el tiempo que estuvo sin tener la sentencia firme", explicó Aló en el programa Cambio de Aire, de MDZ Radio.

En ese sentido, manifestó su descontento con el argumento del magistrado: "Tardaron dos años y medio en empezar el juicio por una cuestión política, porque no podían tener dos juicios mediáticos al mismo tiempo (el del caso María Soledad Morales), ahora ¿esto también lo beneficia al reo?".

Aló recordó los antecedentes de violencia e intentos de asesinato de Tablado contra sus novias carcelarias, su actual pareja e hijas, ante lo cual aseguró que "es un sicópata para cuidarse y no hay cura para eso; al contrario, creo que está peor, se cree un neonazi".

Consultado sobre si tiene temores ante la inminente liberación de Tablado, Aló fue categórico al señalar que "no tengo ningún tipo de miedo, sino que él debería tenerlo porque salir y que toda una sociedad lo repudie, no le será fácil". Así mismo, alegó que su única inquietud es que "cometa otro femicidio u homicidio, porque este tipo de personaje no tarda mucho en volver a la cárcel".

Hacé clic para escuchar la entrevista completa.