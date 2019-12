Yo estaciono como quiero, ¿y usted?

Si iban a estacionar fuera de lo común, nada mejor que hacerlo en una vía importante, bien a la vista como la Avenida San Martín, casi al límite entre Capital y Godoy Cruz. Más precisamente, frente a calle Serú.

El lector de MDZ captó no sólo la particularidad de los autos enfrentados, sino que además lo hicieron donde el cordón amarillo no deja -o no debería dejar- duda de que ahí está prohibido estacionar.

Lo que no sabemos, nobleza obliga, es si después de la captura de esta imagen pasó un agente de tránsito y labró la más que merecida multa para ambos.