Azucena Agüero Blanch: todas las pautas para comenzar el 2020 de la mejor manera

Con un humor avasallante y una personalidad arrolladora, Azucena Agüero Blanch dijo presente en los estudios de MDZ Radio para contarnos cómo hacer para comenzar el nuevo año limpios, con buena energía y en paz.

"Yo veo que el 2020 viene terriblemente bien aspectado. De hecho, creo que los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son los que mejor la pasarán... pero en general viene bien para los mendocinos", aseguró la también chamana. "Será un buen año para el amor: además creo que es lo que primero hay que cuidar. De nada sirve pedir dinero si no se es amado", siguió.

"El 12 de enero veo felicidad muy grande para los mendocinos y los argentinos. Puede ser algo muy fuerte desde lo personal o en conjunto... pero hay una conjunción de planetas que trae muy buena suerte. Y si arriba está todo favorable, abajo también", dijo.

Con respecto al año nuevo, el primer consejo que dio Azucena es decir adiós a la hipocresía. Es mejor pasarlo solo, con Dios, que con gente a la que uno no quiere ver, o con la que se lleva mal. "Si te enemistaste con alguien, si lo sacaste de tu vida, es por algo: o no servía, o era malo. Reconciliarse a la fuerza y porque sí, no sirve", explica la bruja. "Si la familia está enemistada, no hay que obligarse a estar juntos: hay que pasarla solo. Porque en realidad estás con Dios. Las fiestas multitudinaria en donde en realidad no se bancan, o no se quieren, no las recomiendo".

Lo primero que hay que hacer para empezar un nuevo año de una buena manera es ayudando con lo que se puede: a alguien que lo necesita, a un perrito de la calle... tenemos que tener una actitud generosa. Un paquetito de comida a quien se acerca a pedirte, un tarro con agua para los perros de la calle en estos días de calor, por ejemplo.

El consejo básico para entrar al 2020

"Hay que limpiar todo, ya mismo pónganse a limpiar. Con fuerza y con ganas, toda la casa. Hoy es el día para que quede reluciente nuestra casa. Otra cosa que hay que hacer es abrir las ventanas. no importa el calor, el aire acondicionado no renueva el aire, sino que lo remueve solamente. Hoy es un día para ventilar y para que, junto con la limpieza, entre a la casa el aire nuevo", aconsejó Azucena.

