Entendió mal: su nieto pidió el "Minecraft" y le regaló "Mein Kampf"

El momento en que un abuelo le regala a un niño algo inesperado se ha vuelto viral en las últimas horas debido al increíble malentendido protagonizado por el hombre y su nieto.

Es que el pequeño le había pedido como regalo el "Minecraft", un popular videojuego, pero el adulto entendió "Mein Kampf" y le obsequió el libro escrito por Adolf Hitler.

“Lo que él quería era el Minecraft papá ¿De dónde has sacado esto? No es posible", dijo el padre del niño al abuelo. "Pero él me pidió un Mein Kampf", respondió el anciano que no comprendía porqué su nieto no estaba contento con el presente.

La escena generó revuelo en Twitter, donde algunos afirmaron que se trata de un "fake", mientras que otros se burlan del curioso momento. Lo cierto es que el video le ha dado la vuelta a las redes sociales donde aún es tendencia.

"Minecraft" es uno de los videojuegos más populares de los últimos años, disponible ahora en los teléfonos móviles de la mano de una nueva versión que apuesta por sacar a los jugadores de sus casas a través de la realidad aumentada.