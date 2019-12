Una profesora enseñó las partes del cuerpo con un explícito atuendo

Con tal de captar la atención de sus alumnos y que su clase sobre el cuerpo humano quede impregnada en la memoria de éstos, una profesora española adoptó una particular estrategia y lució una especie de malla enteriza con todos los músculos y órganos que componen la anatomía humana.

Muy orgulloso de este volcán de ideas que tengo la suerte de tener como mujeruD83DuDE0AuD83DuDE0A

Hoy ha explicado el cuerpo humano a sus alumnos de una manera muy originaluD83DuDC4DuD83CuDFFB

Y los niños flipandouD83EuDD23uD83EuDD23

Grande Verónica!!!uD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83DuDE0DuD83DuDE0D pic.twitter.com/hAwqyuujzs — Michael (@mikemoratinos) December 16, 2019

Verónica vio el explícito atuendo en la tienda on line "Aliexpress" y no dudó ni un segundo en comprarlo para dar su clase sobre el cuerpo humano y se viralizó debido a las fotos que le sacó su esposo Michael y las posteó en Twitter.

El hombre además se mostró orgulloso de la inventiva de su mujer para impartir los conocimientos. "Muy orgulloso de este volcán de ideas que tengo la suerte de tener como mujer. Hoy ha explicado el cuerpo humano a sus alumnos de una manera muy original y los niños flipando. Grande Verónica!!!", dice el tuit.

El esposo de la ahora famosa profesora también reveló como Verónica adquirió el traje. "Se puede comprar, claro. Mi mujer lo encontró en AliExpress. Este de Verónica es sólo con los órganos internos y los músculos. Pero los hay de todo tipo…con los huesos, arterias, sistema linfático…de todo tipo! Así que…anímate", escribió Michael.

Finalmente, otro de los comentarios fue de un exalumno de la profesora, quien la recordó con cariño. "Fue mi tutora en 5 y 6 de primaria, la recuerdo con gran afecto. De las mejores profesoras que he tenido y más marcado me ha dejado. Me acuerdo mejor alguna de sus clases que la mayoría de la universidad", dijo el joven.