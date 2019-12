Críticas al ítem Aula, pese a que bajó el ausentismo docente

El segundo trimestre de 2019 finalizó con un total de 684.975 días de licencia tomados por docentes del nivel inicial y básico, y por parte del nivel secundario estatal, 519.295 días. En diciembre de 2015 eran 628.902 días (inicial y básico) y 565.966 días (secundario). Esta leve disminución del ausentismo en gran parte se lo atribuye al Ítem Aula, el "premio" salarial otorgado por el gobierno provincial para los docentes por su presentismo. Si bien la reducción del ausentismo constituye un logro de la gestión de Jaime Correa, existen voces a favor y en contra de esta medida.

"La educación pública empeoró en los últimos años porque han precarizado nuestros sueldos", afirma Jimena S, docente de Guaymallén. "En mi caso no cobro el ítem Aula en una escuela porque tomé horas en cuarto de llamado, a pesar de que tengo mi título A, Es muy injusto porque supuestamente el ítem quiere premiar a los docentes recibidos y a los que están frente al aula, pero hay tantas condiciones que siempre aparece algún otro requisito por lo que uno termina no cobrándolo".

Otra docente, Adriana F, afirma que es un "ítem especulador que no considera los derechos humanos" y expone su caso:

"No cobro el ítem aula porque tengo defensas bajas y puedo caer en bronquitis y neumonitis muy seguido, entonces me suelen dar más de tres días de reposo, por lo que ahí también pierdo dicho ítem. Yo prefiero perder el ítem aula antes que ir a trabajar enferma y perjudicar mi estado de salud y el de mis estudiantes llevando contagio. En pocas palabras cuando más necesitamos el dinero para los remedios por enfermedad tampoco los cobramos".

Ambas docentes coinciden en que con la inflación de los últimos años "el docente que tiene que trabajar el doble para ganar lo que antes ganaba con un solo cargo".

"Somos docentes agotados por la sobrecarga laboral. A eso sumar que cada hora de clase tiene una preparación aproximada de una hora en casa. Por lo tanto si un docente trabaja 20 horas frente a los chicos, en su casa trabaja otras 20 horas entre armado de clases, y otras exigencias como proyectos, programas, planificaciones, carga de notas, y armado de actos. Además si quiere especializarse ya no queda tiempo para descanso. Si a eso le suma el estrés laboral, el tiempo que pasa en esperas de micros termina viviendo para trabajar y lo que gana apenas le alcanza para vivir".

"Los docentes titulares se abusan de su condición"

Otra docente consultada -que trabaja en la liquidación de sueldos de una escuela primaria- expresa otro punto de vista:

"El gran problema lo tiene el Estado porque los docentes, cuando tienen la titularidad, se abusan de esa situación y empiezan a tomar licencias. Y los que los reemplazan también son titulares, por lo que también se toman licencias. Entonces hay casos en el que se terminan pagando tres sueldos para un solo cargo. El ítem Aula se pierde cuando tenés inasistencias injustificadas. En la escuela pública un docente tiene el beneficio de la razones particulares (que suelen usarse para trámites) que son dos inasistencias al mes. En cambio, en los colegios privados no sucede eso porque no hay subsidios para los ausentismos, entonces entre todos los docentes se toma conciencia para no faltar. Escuela pública y escuela privada son dos realidades diferentes. Es frustrante ver a un docente que cumple, que viene siempre y tiene un o una colega que se toma muchas licencias, falta mucho y cobra el mismo sueldo. El ítem aula está bien".

