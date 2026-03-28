El pueblo elegido como uno de los mejores del mundo y es ideal visitar en Semana Santa

Calles empedradas, antiguas iglesias, casas de adobe y un título difícil de igualar: uno de los pueblos más lindos del mundo. Es sólo una breve descripción para esta localidad cordobesa que desde noviembre de 2024 fue distinguida por la iniciativa “Best Tourism Villages” de ONU Turismo.

Se trata de Villa Tulumba, reconocida por la agencia de las Naciones Unidas entre aquellos “pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos”, resaltando su forma de preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad en todos sus aspectos: económicos, sociales y ambientales.

Se trata del pueblo más antiguo de Córdoba , el cual data de 1585 y es considerado un museo a cielo abierto. El mismo, ideal para quienes disfrutan de destinos únicos, forma parte del Camino Real, la antigua ruta que recorre lo que fue la principal vía de comunicación entre el Alto del Perú y el Virreinato del Río de la Plata.

Ubicada entre dos rutas nacionales (la RN60 y la RN9), Tulumba resguarda más de cuatro siglos de historia. El pueblo se constituyó en las antiguas estancias concedidas como merced a los españoles en los tiempos de la colonización.

Los visitantes que recorren Villa Tulumba pueden experimentar una suerte de viaje en el tiempo : caminar por sus calles rodeadas de historia con casonas de la época, en especial la llamada “Cuatro Esquinas” y la “Casa de la familia Reynafé” (una de las más influyentes del país) es una experiencia que pocos destinos pueden ofrecer.

Otro de los imperdibles del lugar ubicado a 77 kilómetros de Jesús María y a 130 kilómetros de la ciudad capital de la provincia de Córdoba es la capilla Nuestra Señora del Rosario, declarada Bien de Interés Histórico Nacional, que posee en su predio las ruinas de la antigua capilla del siglo XVII.

Un tercer atractivo es el Centro de Interpretación del Antiguo Camino Real, donde se obtiene valiosa información del recorrido del Antiguo Camino Real al Alto Perú. El mismo era la vía que cumplía la función de unir localidades, poblaciones, estancias y postas, en los cuales se producía intercambio de productos y servicios como el correo. Como dato adicional, vale destacar que este centro funciona en lo que fuera la casa del padre Hernán Benítez, confesor de Eva Perón.

Los turistas pueden optar también por cabalgatas, senderismo, recorridos en bicicleta, ideales para disfrutar del paisaje serrano y circuitos relacionados con el folcklore local.

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Entre adoquines y faroles, sus hitos religiosos y su naturaleza agreste, la exquisita gastronomía del pueblo merece un capítulo aparte. Embutidos en toda su variedad, quesos, dulces, conservas, colaciones caseras, empanadas de hojaldre y el chivito asado son los favoritos tanto de turistas como de locales.

Respecto al alojamiento, la ciudad cordobesa que ostenta la distinción de ser uno de los pueblos más lindos del mundo ofrece múltiples opciones: casonas de estilo colonial, estancias y hosterías que tienen una impronta local son algunas de ellas.

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Cómo llegar a Villa Tulumba

Desde Córdoba capital, el viaje a Villa Tulumba demora poco más de una hora y media en auto. El recorrido atraviesa las rutas nacionales 9 y 60. Otra opción es viajar en micro desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba.

En el caso de los turistas que vayan desde Buenos Aires, las opciones son varias: entre ellas, vuelos hasta Córdoba capital y, desde allí, micro. También pueden tomarse el tren a Córdoba desde Retiro y sumar allí el resto del recorrido en ómnibus. Finalmente, quienes elijan ir en auto tienen unos 860 kilómetros que pueden recorrerse en un viaje de entre 9 y 10 horas de duración.