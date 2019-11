Susana Campanello: "No me propuse vivir del arte, el arte es mi estado más puro"

Susana Campanello, Susanita como la llaman sus amigos, se ha formado en el taller de pintura de Daniel Bernal, estudió fotografía en el ECA y así fue como se posicionó entre los artistas más destacados de nuestra provincia. Desde el año 2003 ha realizado exposiciones individuales y colectivas e instalaciones y ha participado en distintos salones.

Hoy, Susana es una de las pocas artistas que interpreta a la naturaleza, además la analiza, crea y juega. Hoy nos muestra como equilibra el color y forma. ¡Mirá!

¿Te dicen?

Susy o Susanita por lo pequeña,

¿Autodidacta o estudiada?

Autodidacta con el acompañamiento de grandes artistas Daniel Bernal y Egar Murillo entre otros. Estudio e investigo , pero fuera de sistema.

¿Qué es el arte para vos?

El arte para mi es la expresión de búsquedas interiores. El arte nos humaniza nos hace replantear el mundo desde otro lugar, el de la sensibilidad.

¿Qué expresa el arte para vos?

Te desnuda, todo todo queda al descubierto, expresa nuestra vulnerabilidad, lo que nos pasa entre capa y capa. Hace visible nuestro interior más secreto.

¿Cuándo te diste cuenta que querías vivir del arte?

La necesidad de expresarme está desde salita de tres haciendo un fondo de mar y mi tortade cumpleaños. Recuerdos que te marcan que reclaman hasta que se hacen posibles.

¿Qué sentís cuando creás?

En el proceso de creación siento adrenalina, plenitud, todo desaparece alrededor, es una burbuja, la obra y yo. No importa el material elegido, hasta cuando recolectó objetos siento esa metamorfosis, ese instante de transformación casi mágico.

¿Cómo te enfrentás a un lienzo en blanco?

La tela en blanco me desafía, a veces da miedo y allí empieza un diálogo de forma y color, un reboltijo, un caos que de a poco se va tranquilizando o no. Siempre hay un pensamiento subyacente, la hoja está en blanco pero yo no, trato de mediar entre eso que tengo y cuanto puede soportar la blanquedad y jugamos.

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

Si me encuentro, disfruto el crecimiento, los procesos, la experimentación con diversos materiales. Veo un hilo conductor que se va desarrollando en feliz evolución.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

No me propuse vivir del arte, el arte es mi estado más puro. No sé vivir de otra manera.

¿Te gusta mostrar lo que hacés?

Mi casa es casi una galería es mi bunquer creación al. Es difícil, los artistas tenemos récord en perseverancia. Mi abuela me decía: "Persevera y triunfarás". Sigo ese legado.

¿Cuál es tu gran sueño?

Mi sueño es que el arte no sea un estigma, un tabú que nos vean, hablo de visibilidad.

¿Cómo te llevás con el marketing?

No sé si marketing sea el término adecuado, pero si me cuesta la comercialización de la obra. Me gusta disponer el trabajo es enriquecedor el feed back que se produce.

¿Qué te inspira?

Me inspira la naturaleza en su incondicionalidad. Soy muy activa, la vivo de cerca, no me deja de asombrar. Es mi fuente.

¿Qué sentís cuando terminás una obra?

Cuando lo termino siento que se silencia, pero no significa que en un futuro me hable de nuevo. Y cuando lo comienzo siento curiosidad por ver el mundo que me propone.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Siempre es un desafío, no hay certezas, es un juego todo el tiempo. Consulto a colegas y decido. Cuesta poner un precio, pero siento que el trabajo es valorado y reconocido por los colegas mendocinos.

¿Dónde soñás con ver una obra tuya?

En un lugar donde lo puedan apreciar muchas personas y si cruza la frontera sueño cumplido.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuya?

Tengo varías obras de colegas que he adquirido otras intercambiado. Tengo una tinta de Murillo pero quisiera una pintura de la serie "Collar de ciervos".