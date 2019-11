Estos son los signos más leales del zodiaco

Hoy en día la lealtad esta muy cotizada porque parece que la mentira abunda por las esquinas, cuesta mucho encontrar a una persona que se entregue a ti al 100%, es más, es casi imposible.

La gente no hace otra cosa que no sea mirarse el ombligo y sólo piensa en su propio beneficio e interés, eso de mirar por los demás ya no esta de moda.

Si Tauro, de todos los signos, es el más cabezota y esto hace que más de uno quiera darse contra la pared cuando dan con él. Por eso, busca relacionarse con personas tercas como él, para que así pueda contener todo su equipaje de mano y no dejarle a un lado cuando descubra su obsesión por la comida.

Tauro, odia los cambios y cualquier cosa que le saque de la rutina o desequilibre su vida, no le gustan demasiado las sorpresas, es más, le puede desencadenar muchísimo estrés así que si estás buscando una relación de esas pasionales que ahogan o demasiado enfermizas, Tauro no es la persona indicada. Por todo eso hará todo lo posible para que esa relación que tenga con alguien ya sea amorosa o de amistad no se rompa, intentará solucionar todos los problemas que tengan para que así haya sinceridad y claridad en la relación.

Virgo es uno de los signos más leales del zodiaco, es un signo al que le gusta tener todo controlado dándole a su vida un esquema, es decir, intentar llevar todo a raja tabla y de manera ordenada. Es entendible entonces que esta regla, a Virgo, también le gusta llevársela a su vida amorosa y a sus relaciones de amistad, por lo que busca una total sinceridad. A nadie le gusta ser engañado, pero Virgo eso de ser engañado lo lleva muy mal, si pretendes engañarlo, no lo hagas es más fácil decírselo y luego actuar.

Virgo sueña con una historia de amor perfecta, comprometerse joven y tener la parejita a los 30 años (como muuuuucho), su versión de una historia de amor es la que todo el mundo desea. Es un amor de película.

Libra es conocido por su personalidad calmada y justa y bueno, por el hecho de que no le gusta estar solo también. Es un signo al que le ofenden demasiado las injusticias, lo que significa que eso de hacer trampas no va con él, incluso en el tema amoroso, si le gusta otra persona se asegurará de terminar la relación que tenga antes de intentar empezar otra relación.

Libra y su afán por hacer lo correcto, jamás le permitirá engañar a otra persona, por lo que busca relacionarse con gente que piense como ella/él. Por lo tanto, si tienes una relación con Libra puedes estar tranquilo/a jamás te criticará a las espaldas ni serás engañado.

Acuario es muy conocido por su inteligencia y sobre todo por el odio hacia las promesas rotas. Este signo de aire se toma las promesas extremadamente en serio y jamás ofrecerá una promesa si sabe que no puede cumplirla.

Por lo que Acuario hará todo lo que este en sus manos para cumplir todas esas promesas que les hace a sus amigos y compañeros, pero no cabe duda de que él espera lo mismo a cambio. Si un Acuario rompe su promesa, pregúntate que hiciste porque puedes estar seguro de que algo malo sucedió en vuestra relación.

Acuario ve una relación como una promesa entre dos personas de amar y ser leal el uno con el otro, sea de la manera que sea. Esta visión que tiene Acuario hace que sea muy raro que te engañe porque no le gusta decepcionar a nadie.

Capricornio comparte lo que tiene y lo que no, más allá de la lealtad lo que hace Capricornio es tener una lucha constante por demostrar que siempre esta dispuesto a ayudar al que lo necesite.

Capricornio puede ser rencoroso si no hay perdón de por medio, y es cierto que a veces le cuesta perdonar, pero si le demuestras que vuestra relación vale la pena hará todo lo posible por solucionarlo y no tendrá ningún problema en perdonarte, eso sí, ten en cuenta que la relación cambiará, ya no volverá a ser lo mismo. Si le has fallado alguna vez, estará constantemente asegurándose de que la situación no vuelva a repetirse y si tiene que ponerte a firmar un papel donde te comprometas, lo hará.

Por todo lo anterior, Capricornio busca relaciones que le puedan aportar lo mismo que aporta él. Si eres leal con Capricornio puedes asegurarte de que jamás te traicionará.