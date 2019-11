El SUTE quiere recibir a Thomas con un paro

Docentes se concentraron en el centro mendocino para reclamar el incumplimiento del Gobierno de la paritaria donde se acordaba equiparar el cobro de salarios entre titulares y suplentes. La Dirección General de Escuelas (DGE) indicó que se postergarán hasta enero del año que viene.

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) convocó a una manifestación como parte de las medidas de fuerza que adopta el gremio que dirige Sebastián Henríquez para exigirle al gobierno que cumpla con el acuerdo firmado.

"Cierran su mandato no pagando salarios a miles de docentes a tres meses del acuerdo. No hay excusa. Si tienen la plata tienen que pagarlo. Y si no tienen la plata, tienen que salir a dar explicaciones ante la sociedad", aseguró Henríquez.

Entre algunas cosas que proponen desde el SUTE, piden un paro provincial en el inicio de clases y la creación de un "fondo de huelga" para quienes se vean afectados por el ítem Aula en esas jornadas @mdzol — Nicolás Munilla (@NicoMunkor) November 26, 2019

La marcha no irá a Casa de Gobierno: recorrerá Rivadavia, San Martín, Las Heras, nuevamente Patricias y finalizará frente a la Legislatura @mdzol pic.twitter.com/ANTMT1S8qb — Nicolás Munilla (@NicoMunkor) November 26, 2019

La marcha ya se moviliza por el Centro, desde calle Patricias hacia Rivadavia @mdzol pic.twitter.com/qKSNhFZ25A — Nicolás Munilla (@NicoMunkor) November 26, 2019

"Vení Cornejo, vení mirá, te vas del cargo con los sueldos sin pagar" y "No mientas más, sos el 'Paco' de la era radical", cantan algunas sindicalistas @mdzol — Nicolás Munilla (@NicoMunkor) November 26, 2019

Algunos manifestantes van calentando motores en la manifestación del SUTE @mdzol pic.twitter.com/Fpa5mG4QNo — Nicolás Munilla (@NicoMunkor) November 26, 2019

Comienza a concentrarse en la Plaza Independencia la protesta del SUTE contra la decisión del Gobierno provincial de suspender el pago a docentes suplentes @mdzol pic.twitter.com/x65q7Tdiaj — Nicolás Munilla (@NicoMunkor) November 26, 2019