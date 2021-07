Meghan Markle toma una decisión diferente por Lilibet que sorprende

El documento se reveló a la prensa y la forma en el que aparecen los padres de la recién nacida es diferente a como son presentados en el mismo documento de su hermano mayor.

Leyenda

El certificado de nacimiento de Lilibet, que fue publicado por varios medios anglosajones, muestra que nació el 4 de junio a las 11:40 am en el Santa Barbara Cottage Hospital, no lejos de la casa de Meghan y el príncipe Harry en Montecito, California.

El nombre de pila del príncipe Harry aparece como "El duque de Sussex", con la frase "su alteza real" como apellido. Mientras tanto, Meghan no usó sus títulos reales, enumerando su nombre completo Rachel Meghan Markle; ya que el documento requería sus nombres legales y su apellido de soltera.

Leyenda

El certificado de nacimiento de Archie, sin embargo, se hizo público 11 días después de su nacimiento en mayo de 2019. En ese documento, el nombre de Harry figuraba como "Su Alteza Real Henry Charles Albert David, Duque de Sussex", mientras que Meghan era "Rachel Meghan Su Alteza Real la Duquesa de Sussex ".

Sus ocupaciones en el certificado de Archie figuraban como "Príncipe" y "Princesa del Reino Unido", aunque Meghan no tiene un título de princesa. En el certificado de nacimiento de California, no se incluyen las ocupaciones de los padres.

Como parte del acuerdo de la pareja con la reina Isabel el año pasado, se anunció que Meghan, de 39 años, y Harry, de 36, conservarían sus títulos de Su Alteza pero ya no los usarían.

Aunque todavía son el duque y la duquesa de Sussex, la pareja comúnmente se ha llamado simplemente "Harry y Meghan" desde que dejaron sus roles reales.

Cuando el príncipe Carlos se convierta en rey, Archie y Lili heredarán automáticamente los títulos de príncipe y princesa como nietos del monarca. El historiador real Robert Lacey le dijo a la revista Poeple que cree que Charles cederá a la tradición.

"No creo que haga el movimiento impopular y hostil de eliminar el estatus real de sus nietos", dijo Lacey, quien recientemente agregó capítulos a su libro Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult. .