El bodeguero argentino que en septiembre podría tomar el té con la Reina Isabel II de Inglaterra

Fue el mismo Carlos Pulenta quien, sorprendido, comentó con MDZ el correo electrónico que recibió desde la embajada de Reino Unido en Argentina.

Carlos Pulenta. Foto: Bodega Vistalba.

En medio de una entrevista con MDZ Divinos en el marco de una cata en la que se presentaban nuevos vinos de Bodega Vistalba, al reconocido bodeguero le llegó la notificación a través de su amigo, Mark Kent, quien hace pocos días dejó su rol de embajador en nuestro país.

En un elegante inglés, la notificación en cuestión le anunciaba que Isabel II lo distinguía con el honor de nombrarlo miembro de la Orden del Imperio Británico.

Según explica el escrito, el motivo principal ha sido su trabajo en el mundo de la diplomacia, y además esta función de "puente" que ha ejercido en el mundo de la vitivinicultura entre Inglaterra y la Argentina, que ha posibilitado siempre tener conexión y asegurar la presencia de nuestros vinos en la isla.

Carlos Pulenta junto a su hija Paula.

Mariela Lecea, quien es parte del staff de la bodega y se encarga de marketing y comunicación, confirmó para MDZ la buena noticia: "Es así, Carlos Pulenta fundador de Bodega Vistalba, ha recibido un importante reconocimiento por haber trabajado incansablemente en acortar caminos y acercar el vino argentino a Gran Bretaña, uno de los mercados más importantes para Argentina. La reina Isabel II de Inglaterra, le ha otorgado el título de Miembro de la Orden del Imperio Británico, uno de los galardones más prestigiosos de la Corona; anuncio que le llegó de la mano del embajador Mark Kent y que se oficializará los primeros días de septiembre".

Un hombre ligado desde siempre a la vitivinicultura

Carlos Pulenta es sanjuanino, y referente de uno de los apellidos más ilustres del mundo vitivinícola de nuestro país. Su historia en el mundo del vino tiene que ver con nombres grandes: estuvo al frente de Peñaflor, Bodega Slaentein y fundó Bodega Vistalba, un proyecto absolutamente familiar cuyas riendas hoy lleva adelante su hija Paula.

Nació en el año 1948, y suele decir que el mundo del vino está desde que vio la luz del sol, pues hasta notas periodísticas relatan que el patio de su casa en la infancia era Peñaflor, que fue fundada por su padre y sus tíos en el departamento de San Isidro.

¿En qué consiste el reconocimiento en cuestión?

La Excelentísima Orden del Imperio Británico (en inglés: The Most Excellent Order of the British Empire) es una orden de caballería fundada el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V.

Los nombramientos se realizan por recomendación de los Gobiernos del Reino Unido y de algunos reinos de la Mancomunidad de Naciones. El monarca británico es el soberano de la Orden y es quien nombra a los otros miembros de la misma. El siguiente miembro en importancia es el gran maestre, actualmente vacante tras el fallecimiento de Felipe de Edimburgo.

¿Qué motiva este nombramiento? La pertenencia a la orden es otorgada por el rey o reina de Inglaterra a todos aquellos a quien considere que han hecho algo significativo en nombre del Reino Unido.