Esta es la canción que dice lo que realmente quieren los padres en su día

Ya llega el día del padre, y frente a esta celebración hay dos escenarios muy comunes que se repiten: por un lado, los hijos que se desorientan y no saben qué regalarle a papá; y por el otro, los padres que sí tienen bien claro lo que quieren, pero que no saben cómo transmitirlo.

Pensando en esto, en "Uno nunca sabe", el programa de la mañana de MDZ Radio, lanzamos una canción especial para solucionar el problema de esos padres. ¿Ya la escuchaste? Esta es la letra... y más abajo, podés escucharla y bajarla.

Canción para padres desesperados

Ya estoy cansando de traerlos y llevarlos

Que me usen de remis, es demasiado!

Hijos que en la casa no levantan ni una taza

Solo gastan y de joda se la pasan!



Ahora me van a escuchar!

Les advierto que se acerca mi día!

Ni se les ocurra una cartita

A ponerse las pilas!

Los viajes, la ropa, el celu última moda!

No me pijoties con el regalo!

Colegio privado, no me queda ni un centavo

No me pijoties con el regalo!

Yo no paro de laburar

y me exigen una mensualidad

Me despierto en la oscuridad

y alguna joda los voy a buscar

Así que no es el momento de ahorrar

En mi regalo!

Un tip para todos los padres: ¡si hacés click aquí, podés escucharla y también bajarla, para poder enviársela a tus hijos!