Máxima de los Países Bajos juega a los bolos y su look recibe elogios y críticas

La Reina Máxima de Holanda realizó una visita de trabajo a los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales en el Campus Deportivo de La Haya. Los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales son el evento deportivo nacional bienal más grande para atletas con discapacidades intelectuales, y tuvieron lugar entre el 11 y el 13 de junio. ⠀

Máxima de Holanda charló con los protagonistas de este encuentro sobre la importancia del deporte para las personas con discapacidad intelectual y qué temas de salud son relevantes para ellos. Luego, la Reina visitó un pabellón de deportes donde habló con los atletas con discapacidad mental y sus supervisores sobre sus experiencias y la importancia de hacer ejercicio juntos. También los sorprendió participando ella misma en diversas actividades deportivas. ⠀ ⠀

Holanda tiene más de 170.000 personas con discapacidad intelectual. Durante los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales, practican deportes unos con otros en sesiones de entrenamiento y talleres. "Al aprender juntos y divertirse con el deporte, se estimula la autoconfianza de los participantes", aseguraron los organizadores.

Máxima, por supuesto, no perdió nunca la elegancia y su conjunto de tipo mono con pantalones fue alabado por los periodistas especializados en el mundo de la moda. Sin embargo, hubo algunos que dijeron que su charme esta vez estuvo desubicado, porque el look no concordaba con un momento deportivo.