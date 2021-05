La Reina de la Vendimia sorprende con fotos y una faceta diferente

Hace algunas semanas, un grupo creativo protagonizó junto a la Reina Nacional de la Vendimia, Mayra Tous, una producción fotográfica en donde hubo moda y además una reminiscencia a antiguos paradigmas mixturada con un halo de misterio y opulencia. La misma se llevó a cabo en el Hotel Huentala.

El equipo de GáGÄ, integrado por el fotógrafo Leo Furió y el Director de Arte Luciano Andrea Costigliolo, acompañó a la que, según ellos, "podría ser la última Reina de la Vendimia" a transitar nuevos escenarios.

El maquillaje fue realizado por Salvador Romano y el vestuario estuvo a cargo de Julián Valverde Fábrega, "que fue una pieza fundamental en la logística de la producción", expresó Furió.

Por su lado, Mayra mostró una faceta y una actitud que sorprendió, pues dentro de la gran estructura de la Vendimia no siempre permite mostrarla.

“La verdad es que no sabía con qué me iba a encontrar. Juli (por Julián Valverde Fábrega) me invitó y yo dije que sí, sin saber qué ropa ni cómo era la onda de la sesión. Me topé con un equipo muy copado", expresó Mayra.

"La pasé muy bien, me divertí mucho sobre todo y aprendí, porque yo no soy modelo y me parece que está buenísimo tener estas oportunidades de aprendizaje en cuanto al manejo de la imagen. Les agradezco un montón la convocatoria”, dijo la tupungatina.

"Con esta editorial quisimos usar una estructura como la de la vendimia, pero creando algo nuevo. Movidos por la pasión de generar y por el propio impulso creativo del grupo, este equipo no esperó a ser llamado para crear", nos cuenta Leo Furió.

"Es interesante el contexto en el que se llevó a cabo la producción fotográfica, ya que este año fue la primera vendimia audiovisual, y fue una apuesta muy grande de Mendoza en la que los trabajadores de la imagen tuvimos un papel esencial. Realmente se dio la posibilidad de que todo el mundo vea la Vendimia", consideraron desde el equipo.

Mayra y el equipo que llevó adelante la producción.

Por último, más allá del producto final que son las fotos, el equipo de GáGÄ resaltó que lo más importante son los vínculos que se generan en el momento de producir.

Fotógrafo: Leo Furió

Dirección de Arte: Luciano Andrea Costigliolo

Producción: Gaga Fugaz

Vestuario: Julián Valverde Fábrega / VALFA INDUMENTARIA

Joyas: Eduardo Vendemia Joyas

Make up: Salvado Romano

Locación: Hotel Huentala