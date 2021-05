La creativa forma que encontró Mirko para eludir los retos que dejó helado a Marley: ¡hay video!

Marley es uno de los personajes más queridos de la televisión argentina. El icónico conductor es una mezcla de alegría, sensatez y torpeza de las más divertidas y sin una gota de maldad. “Más conocido como el papá de Mirko”, según él mismo publica en Instagram, realizó un giro de 180° con la llegada de su pequeño, en octubre de 2017.

Fuente: Instagram @marley_ok.

Completamente enamorado de su hijo, Marley comparte todos los días la vida de ambos en sus redes, sus rutinas y las ocurrencias del inquieto Mirko, que tiene apenas tres años y medio de edad. Sólo en Instagram, el conductor reúne 6,7 millones de seguidores, casi cabeza a cabeza con su hijito, que le toca los talones con 5,3 millones de seguidores.

En la mañana de ayer, mientras Marley se preparaba para comenzar la rutina laboral, decidió contarles a sus seguidores la particular travesura que adoptó Mirko en los últimos días. “Les quería contar, porque no lo puedo creer todavía. Vieron que Mirko me inventa excusas para cubrirse cuando dice una mala palabra. Me dice ‘no, yo estaba hablando en alemán’” comenta Marley acerca de “la nueva” de Mirko, y agrega: “Después, hace dos días, volvió a decir una mala palabra y me dijo ‘no, no, yo estaba hablando en inglés’. O sea que encontró esa manera de poder decir malas palabras” concluye.

Sin embargo, aunque es una forma de eludir los retos de su padre muy creativa, no es lo que más llamó la atención del conductor. “Lo más creativo fue hace como una semana. Estábamos en casa y se sube a la mesa, que ya le había dicho 20 veces que no, y tira un vino a la alfombra. ‘¿Qué hiciste? Te dije que no te subieras a la mesa’ lo reto y me dice ‘estaba hipnotizado papá’”, cuenta Marley y estalla en risas. “Me hizo reír porque no puede ser tan creativo, tiene tres años, lo que me espera cuando sea adolescente”.

Para acompañar las Instagram stories y para el deleite de sus seguidores, el mediático compartió en su feed el video de las cámaras de seguridad de la casa, que lograron captar el momento relatado. “Es que estaba hipnotizado, no fue mi culpa, ¡me hipnotizaron!” escribió en el copy de la publicación.

¡Mirá el video!