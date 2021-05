Maru Botana cocina, escala, y pasa el confinamiento aislada en un paraíso mendocino

Maru Botana es una de las chefs más amadas de nuestro país. Experta en pastelería, se ha ganado el cariño de los argentinos y además se transformó en una de las conductoras de TV más exitosas.

Maru junto a su esposo.

Hace pocos días estuvo en Mendoza en su carácter de embajadora de CONIN, y charló con MDZ. "Soy madrina de esta fundación desde hace diez años, y amo profundamente que me convoquen", dijo en el hotel Hyatt, en donde condujo un evento y cocinó con el staff.

Ayer, domingo, disfrutando de la montaña.

En ese momento también se refirió a Masterchef, con una fuerte opinión en donde expresó su lástima porque no se trata, según ella, un programa cercano a la gente. "A mi me gustaba el contacto con el público, me da pena que se hayan terminado programas de gastronomía con más llegada a la gente. Lo siento medio alejado de la gente a estos de los concursos", expresó.

Amiga de Fede Ostropolsky, desde Sur France le facilitaron un auto.

Parece que el enamoramiento entre Mendoza y Maru va para largo y es bien sólido, pues la chef y empresaria ha decidido desembarcar en uno de los lugares más bellos de nuestra provincia junto a toda la troupe familiar. Maru, su marido Bernardo e hijos están en Uspallata, aislados pero disfrutando tiempo de unión y descanso.

Una imagen tomada por Maru del paisaje en Estancia Uspallata.

Estancia Uspallata fue el lugar elegido, una hermosa casona rodeada de naturaleza en la que se hacen vinos de montaña. "Son los viñedos más altos de todo Cuyo. No hay en ninguna de las provincias que conforman esta región otro proyecto a esa altura", asegura enólogo Alejandro Sejanovich, responsable de hacer los vinos de ese viñedo.

Con respecto a la explosión de memes por el posteo que realizó ayer chupando un bloque de hielo muy particular, Maru se lo tomó con diversión y, si bien había borrado ese video, volvió a subirlo con emojis graciosos al respecto. Eso si: no hizo declaraciones sobre el tema.

Fiel al estilo de vida sana y deportiva que muestra en las redes permanentemente, Maru cocinó delicias para sus fans y las mostró en sus historias de Instagram, pero también transmitió sus rutinas deportivas que ya son una marca registrada en esa red social. ¡No te pierdas los videos!