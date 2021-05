Maru Botana opinó fuerte sobre MasterChef y los reality de cocina: "No sería jurado"

Maru Botana debe ser la cocinera más querida de la televisión argentina. Con su calidez, su simpatía y sus pilas inagotables, se gana el corazón del público desde hace muchos años. Madre, cocinera, conductora y empresaria: llena de sueños y de proyectos, Maru es una luchadora de la vida que no para un minuto.

En su rol de madrina de Conin, Maru hizo un parate para charlar con MDZ.

Risueña como siempre, la protagonista de "Sabor A Mí" charló con MDZ Online y nos contó algunas cosas sobre su vida en este momento.

"Mi vida está siempre a full, siempre llena de proyectos. Con los chicos creciendo y con ganas de hacer cosas nuevas todos los días. Soy muy inquieta en lo físico y lo emocional. Tengo muchas responsabilidades, pero también mucho disfrute, así que estoy feliz", comentó Maru, que actualmente dedica un gran espacio entre sus prioridades a su madrinazgo en la Fundación CONIN.

Maru botana junto a Andre Bono, para MDZ.

"Estoy contenta porque estoy dando una mano a gente que no la está pasando tan bien, y me hace bien ayudar. Uno de mis grandes proyectos es lograr que se termine la construcción del hospital" agrega, haciendo referencia al centro de diagnóstico y tratamiento de la desnutrición infantil que está construyendo CONIN en el departamento de Las Heras.

Como a todos, la situación actual que se vive en el mundo la ha afectado, pero fiel a su personalidad guerrera, Maru le puso actitud y una mirada de empuje a la cuestión. "Al principio, cuando comenzó esta pandemia, no lo podía creer. Además de lo referente a la salud, el golpe a la economía es terrible. Pero soy de las que dicen que nunca hay que bajar los brazos y así actué. Arranqué con todo, me puse a cocinar como cuando recién empecé y laburé muy bien, nunca cerré un local. Estoy contenta porque tengo una marca que sigue en pie".

"Te digo algo, pienso que la cuestión se mueve en mi caso porque para la gente, en esta situación tan triste de pandemia, la comida, las tortas y las cositas dulces son como un mimo" afirmó. Maru tiene cuatro confiterías en la Ciudad de Buenos Aires.

Maru junto al Dr. Abel Albino, fundador de CONIN Argentina.

En cuanto a sus proyectos laborales, Botana está decidida a hacer crecer su marca, que lleva su nombre. Recientemente lanzó al mercado sus propios dulce de leche y harina y sus tortas pueden encontrarse en algunas estaciones de servicio YPF de Buenos Aires. "Siempre sigo proyectando. Tengo ganas de poner un local en Mendoza, algún local afuera... Proyectos de crecimiento. Sueño cosas muy divertidas y algunas se van dando".

Los realities de cocina: ¿MasterChef y Bake Off, le agradan?

En la entrevista no pudimos obviar, al estar frente a una especialista de la cocina y la televisión, su opinión sobre programas como MasterChef o Bake Off, este último dedicado especialmente a la pastelería. Pero con su cara nos lo dijo todo: "No veo mucha tele, la verdad es que no veo nada. A mí me gusta mucho el contacto con el público, y me da pena que se hayan terminado programas de gastronomía con más llegada a la gente. Lo siento medio alejado de la gente a estos de los concursos".

Ya en el año 2016 la cocinera había contado que la habían convocado para el primer MasterChef, pero no podía soportar tener que decirle a un concursante que su plato de cocina no le gustaba o no era bueno. "Eso es algo que me cuesta un montón”, aseguró Maru.

De hecho, Botana contó que fue invitada un día a la edición de MasterChef junior, y que "casi se muere" porque era un día en el que eliminaban a cuatro. "Los chicos lloraban y se me partía el corazón”, explicó.

¿Qué piensa del boom y el buen rating de los programas de cocina?

En una situación de pandemia, de alguna forma, las personas nos hemos abocado a nuestros hogares más que antes. Y la comida es una parte fundamental de la vida cotidiana, que a veces en el trajín del día dejamos de lado. "Me parece que está buenísimo que hoy la gastronomía tenga un papel tan importante en cuanto a la televisión que le gusta a los argentinos" dijo Maru respecto al auge de los programas gastronómicos, y agrega: "la gente le da importancia porque es algo lindo, no problemático. Para muchos cicnar es un cable a tierra... y al fin y al cabo la comida es una parte muy importante de la vida, pertenece a la cultura. Y creo que el rating puede ser porque además de todo, a la gente le divierte ver cómo cocina un chef en la tele", cerró.