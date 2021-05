Máxima de Holanda celebra sus 50 años vestida de Massimo Dutti y Zara

¡La Reina Máxima cumple cincuenta años y luce fantástica! Se han publicado tres nuevas fotos con motivo de la celebración de su natalicio. Las imágenes fueron tomadas por su esposo, el Rey de los Países Bajos, en el jardín del Palacio Huis ten Bosch.

Debido al coronavirus, no se ha podido organizar una gran fiesta, pero parece que esto es solo una suspensión. "Esperaremos hasta tiempos mejores. Por supuesto que me gustaría celebrarlo con tantos amigos y familiares como sea posible, pero eso, por supuesto, hoy no es posible", dijo Máxima el martes en el Keukenhof de Lisse, un encuentro sobre educación musical en escuelas primarias en las regiones de Holanda Meridional y Zelanda.

Los planes para hoy dependen del clima

El deseo más importante del Rey, según dicen los periodistas holandeses, es que Máxima ·pueda envejecer con gracia y tranquilidad, y que esté sana".

Se supo además que los planes para la jornada dependerán del clima. Ya desde la semana pasada comenzaron los festejos, pues la reina comenzó una gira por Holanda y el pueblo le manifestó su cariño. Se celebraron nuevos acuerdos musicales en varios lugares para que cada vez más estudiantes de primaria reciban educación musical estructural, algo con lo que Máxima lleva años comprometida como presidente de honor de la fundación Meer Muziek in de Klas.

¿Hay alguna sorpresa del Rey?

La pregunta es si su esposo, el rey Willem-Alexander, también le tiene reservada una sorpresa para hoy lunes. Guillermo no ha querido dar ninguna pista ni hacer declaraciones; ni siquiera el miércoles pasado, durante la grabación del concierto de cumpleaños de Máxima en el Teatro Real Carré.

Gran entrevista

Hoy lunes por la noche se puede ver una entrevista con la reina en NOS en NPO 1.

El presentador Matthijs van Nieuwkerk la entrevistó en honor a su cumpleaños. El periodista habló con Máxima en el palacio Huis ten Bosch.

Aproximadamente 4 millones de personas vieron la entrevista del cumpleaños número 50 del rey, en 2017. La pareja real también fue entrevistada por los presentadores Rick Nieman y Mariëlle Tweebeeke sobre el cambio de trono en 2013.