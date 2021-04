Ricky Martín y un rumor: tendría más hijos con una famosa modelo

Ricky Martín nuevamente quiere tener hijos. Es que el boricua quiere combinar su trabajo de cantante con el de padre de una familia numerosa.

Al parecer, la pareja quiere darle hermanitos a sus mellizos Valentino y Matteo, y también a Lucía y a Renn. De hecho, cada uno de ellos fueron gestados a través de la subrogación de vientre y la identidad de la madre fue mantenida en absoluta reserva.

Pero esta vez, se filtró que su amiga modelo, la venezolana Eglantina Zingg podría ser la madre biológica de los niños. Es que actualmente subieron una foto a las redes sociales donde ella le decía: “Te quiero un mundo, qué lindo verte siempre”.

Por su parte, el mismo Ricky hizo declaraciones que abonaron esta teoría que sostiene su fandom, cuando hizo referencia al proceso de gestación a través del cual se convirtió en padre: “Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría mi vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo”, confesó.

¿Está comprobado o es tan solo un rumor? Si bien algunos portales afirman esto, ninguno de los dos protagonistas ja confirmado o desmentido "el chisme".