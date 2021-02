¿Quién es la mendocina que causa sensación en TikTok viviendo en Europa?

Juana Sosa es una joven mendocina que se mudó a Alemania junto a su novio en plena pandemia y desde ahí no para de producir divertidos TikToks que se hacen virales.

Es que la misma desde que vive en Alemania descubrió que los hombres son bastante estructurados y meticulosos, tanto que hace sátiras con humor acerca de ellos. "Mi rutina diaria siendo la novia de un Europeo" es el TikTok que más reproducciones tiene.

Sin ir más lejos, Juana contó a MDZ Sociales que el video actualmente tiene 6 millones de reproducciones. "En las primeras 24 horas el video llego a tener más de 2 millones de reproducciones. No solo el video aumentó, sino que de tener 7 mil seguidores actualmente pase a tener 120 mil", afirmó.

"Me parece que es una historia muy importante de contar ya que se viralizo porque muchas personas comenzaron a asumir que el video era 100% real, a mi parecer es un tema que no se habla mucho y como las redes sociales muestran cosas que aparentan ser reales pero no lo son y afectan a los usuarios", dijo.

¿Ya la viste?