El príncipe Harry y James Corden sorprenden con una charla en televisión en clave de comedia

El príncipe Harry ha dicho en una entrevista que se alejó de la familia real el año pasado porque la prensa británica estaba "destruyendo" su salud mental.

En una diferente y muy original charla en la que habló sobre las presiones de la vida real y su mudanza de Londres, Harry le dijo al presentador de "The Late Late Show", James Corden, que decidió que necesitaba "sacar (a su) familia de aquí" y que prefería la descripción de la vida real que se ve en el programa de Netflix "The Crown" a la que se publica en los periódicos.

"Todos sabemos cómo puede ser la prensa británica y estaba destruyendo mi salud mental", dijo durante el segmento. "Pensé que esto que estaba sucediendo era tóxico. Así que hice lo que cualquier esposo y cualquier padre haría", expresó.

El príncipe y su esposa, Meghan, duquesa de Sussex, renunciaron como miembros activos de la familia real en enero de 2020, un paso que provocó una crisis en el seno de la corona. Desde esos días, tomaron la decisión de mudarse a Los Ángeles y han comenzado a forjarse nuevas vidas, aumentando su visibilidad pública y su compromiso con figuras de los medios más comprensivos.

El lanzamiento de la entrevista de Harry con Corden se produjo días antes de que él y Meghan se sienten para una entrevista en horario estelar con Oprah Winfrey. Durante el segmento con Corden, en el que el príncipe y el presentador viaja por Los Ángeles en un autobús descapotable de los típicos que se utilizan para visitar un lugar, Harry reveló que había visto "The Crown", el popular drama que cuenta la historia de vida de la Reina Isabel II y muestra en sus capítulos diferentes fracturas reportadas dentro de la familia real.

"Me siento mucho más cómodo con 'The Crown' que viendo las historias escritas sobre mi familia, mi esposa o sobre mí en los diarios", dijo. "No pretenden ser noticias, es ficticio", agregó Harry sobre el programa, sobre el cual sus parientes y miembros de la familia real británica generalmente han sido callados. "Está vagamente basado en la verdad. Por supuesto que no es estrictamente exacto, pero... te da una idea aproximada de cuál es ese estilo de vida, cuáles son las presiones de poner el deber y el servicio por encima de la familia y todo lo demás, y lo que puede surgir de eso", siguió el marido de Mehgan Markle.

Harry y Meghan se han visto envueltos en fuertes guerra de palabras y juicios de larga duración con una gran parte de los medios sensacionalistas, luchando contra publicaciones y agencias de fotografía que habían impreso y publicado detalles de sus vidas privadas.

A principios de este mes, Meghan ganó un reclamo judicial que hizo por invasión de privacidad contra los editores de uno de estos medios después de que publicaron una carta que le envió a su padre, y lanzó una dura reflexión y crítica hacia estas organizaciones diciendo que "deshumanizan" y focalizando en el "daño que han hecho y siguen haciendo".

Harry: "Hemos hecho Zoom con la Reina varias veces".

Harry le dijo a Corden que su vida con Meghan en Los Ángeles será "una versión ligeramente diferente, pero una continuación de lo que estábamos haciendo en el Reino Unido de todos modos".

"Mi vida siempre se centrará en el servicio público, y Meghan se subió a ese estilo. Los dos disfrutamos haciéndolo", dijo, haciéndose eco de los comentarios que hizo la pareja después de que la Reina anunció la semana pasada que no volverán a ser miembros de la familia real en cuanto a las obligaciones de la corona.

"Nunca fue alejarse nuestro objetivo. Fue retroceder en lugar de renunciar. Vivíamos en un ambiente realmente difícil", dijo Harry, agregando que nunca "se alejará", independientemente de "las decisiones que se tomen de ese lado".

También le contó a Corden que han llamado por video a la Reina y al Príncipe Felipe desde que se mudaron. "Hablamos por Zoom y les hemos mostrado a Archie correteando", dijo.

Bromeó diciendo que el príncipe Felipe, en lugar de hacer clic en el botón para salir de una reunión, simplemente apaga la computadora portátil cuando termina la conversación. El príncipe de 99 años se encuentra actualmente en el hospital de Londres sufriendo una infección, aunque la entrevista de Harry probablemente se filmó antes de su admisión y por ello no comenta al respecto.

Harry también habló sobre su relación con Meghan y su hijo Archie, revelando que la primera palabra del niño fue "cocodrilo" y que la Reina le envió una máquina para hacer waffles para Navidad, a pedido de Meghan. Refiriéndose al romance inicial de la pareja, dijo: "Salir conmigo, o con cualquier miembro de la familia real, supongo, es algo que es como 'de atrás para adelante'. Las primeras citas son cenas, ver televisión o charlar en casa: te conviertes en pareja primero, y luego te aventuras a salir a cenar, ir al cine y todo lo demás".