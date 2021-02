Turca en la intimidad: sus reflexivas y sugerentes vacaciones al natural

Ella es una de las personalidades mendocinas más carismáticas y reconocidas. De hecho, no es extraño que en la calle sus seguidores en las redes sociales la detengan y le pidan una fotografía o un videito para compartir en sus historias de Instagram, a lo que ella siempre responde con gentileza y buena onda.

"Después de estar diez meses inactiva, sin poder trabajar, y de contagiarme de Covid-19 -momentos en los que la pasé bastante mal: incluso estuve internada-, mi vida dio un vuelco. Cambié un montón en la forma de mirar la vida", nos cuenta la actriz, vedette y empresaria mendocina Ana Laura Nicoletti.

"Yo antes pensaba todo el tiempo en el futuro, vivía proyectando, y trabajaba, trabajaba y trabajaba. No disfrutaba tanto de los momentos más simples", reflexionó Ana Laura.

"Este verano, todos lo sabemos, por protocolos y cuidados no se puede viajar. Además convengamos que la economía tampoco lo permite, pues los empresarios de Pymes quedamos en una situación muy dura que hay que remontar. En mi caso, me 'comí' todos los ahorros para seguir pagando a mis empleados. Así es que estoy pasándolo en mi provincia y mi ciudad", siguió la Turca.

"Yo estos días off los estoy pasando en la casa de mi hermana y disfrutando de mis sobrinos, en paz. Pileta, libros, música tranquila y buenas charlas, es mi consigna. No tomo mucho sol, solo lo necesario para adquirir vitamina D. Me cuido muchísimo la piel".

"Estoy contenta porque de a poquito se va reactivando todo. Hemos podido abrir Queen y The Bar, cumpliendo todos los protocolos que solicita el gobierno y el municipio. Se toma la temperatura, se pasa por una cabina sanitizante al entrar, y somos absolutamente estrictos en cuanto a que hayan seis personas por mesa. Quien se 'tira algún pasito' lo hace al lado de la mesa. Trabajamos perfectamente el concepto de burbuja. Con mi hermana Fernanda hemos priorizado, antes que lo económico, la salud. Si bien se apela a la conciencia de cada persona, y cada uno es responsable de cuidarse y cuidar al otro con su conducta, nosotras estamos permanentemente comunicando a todos nuestros clientes la importancia de cumplir con las recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus".

Turca también tuvo palabras para condenar las fiestas clandestinas. "Cuando se trabaja responsablemente se puede dar entretenimiento a la gente. Nosotros tanto en Queen como en The Bar trabajamos solamente con reservas. En un lugar habilitado, se puede garantizar el cumplimiento de cuidados y protocolos. En una fiesta clandestina, por supuesto que no".

"Fue muy duro estar sin trabajo. Las Nicoletti somos muy trabajadoras, y hemos estado muy angustiadas. Sobre todo, además de la crisis que vivimos en forma personal, nos afectó ver a empleados y amigos con tanta preocupación y miedos. Es por eso que creo que debemos trabajar haciendo caso a todos los pedidos y protocolos, porque está demostrado que de esa manera podemos seguir haciendo ejercicio de nuestras actividades y cuidarnos de los contagios; hasta que prospere el tema de la vacunación. Por ahora, hemos recuperado la alegría".

"Mendoza es una ciudad maravillosa. Somos privilegiados de tener esta provincia, con estos lugares y paisajes. No es ningún problema para mí haber pasado el verano en casa. He ido mucho al Valle de Uco, y cada vez que voy, me enamoro más de la zona. También me alegra que haya turismo nacional que ha venido a disfrutar de nuestras bellezas. Estoy convencida de que nos ha tocado vivir en uno de los lugares más bellos del mundo", cerró la vedette.