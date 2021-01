Hay fuertes roces con Letizia: sus empleados lo confesaron

La Reina Letizia vive con el Rey Felipe VI es el Pabellón del Príncipe, junto al Palacio de la Zarzuela, allí además de disfrutar de su familia, la ex periodista es jefa de hogar gracias a la ayuda de sus empleados. Con algunos tiene muy buena relación, pero con otros no tanto.

De hecho, según las declaraciones del exasesor de la Casa del Rey, Alfonso Ceballos-Escalera, cuando Letizia aún era la Princesa de Asturias, muchos empleados que estaban en la Casa no la soportaban. Es que tiene un carácter muy fuerte.

"Ella no para de dar pequeñas advertencias", contó. "No soporto el protocolo, vale, hay que respetarlo, pero un poco de flexibilidad no vendría mal".