Jennifer López podría asegurar sus glúteos por 6 millones de dólares

Son muchos los dimes y diretes que dan vueltas por Internet y que lanzan datos sobre las estrellas de fama mundial. En el caso de Jennifer Lopez, muchas veces se ha afirmado que ha asegurado sus nalgas. Aunque la noticia es falsa, esto no es para nada imposible. Un médico, por ejemplo, que trabaja con sus manos, estaría en lo correcto contratando un seguro que le ofrezca una indemnización si, por ejemplo, pierde la movilidad de una de ellas.

Al fin y al cabo, la cuestión que subyace al contratar un seguro para las manos, las nalgas o cualquier otra parte del cuerpo es que se trata de proteger aquello que reporta un beneficio. Con lo que te ganas la vida. Es el caso de una cantante como JLo, su parte trasera se ha transformado en una seña de identidad. Por eso el comparador de seguros Acierto.com ha querido calcular por cuánto podría asegurar su pompis realmente.

¿Y si de verdad contratara un seguro para su cola?

Si bien se deja en claro que por ahora sería solamente un rumor esta decisión de Jennifer Lopez, este sitio analizó este caso concreto partiendo de las variables que las aseguradoras tendrían en cuenta. Lo fundamental, a la hora de establecer una indemnización, es tener claros los ingresos que ese trasero -o las piernas de un futbolista o las manos de un pianista- genera. Es decir, teniendo en cuenta las giras, la publicidad, los trabajos en televisión, etc, JLo ganaría en una año unos 39,5 millones de dólares.

Por tanto, para que el seguro compensara una pérdida de ingresos en el caso de que esa parte del cuerpo sufriera un accidente que le impidiera seguir actuando o firmar un contrato publicitario, la compañía debería indemnizarle con unos 6 millones de dólares.

No obstante, lo más probable es que el seguro tuviera una letra pequeña. En este caso, como en una póliza de vida, habría ciertos condicionantes para recibir la indemnización. Quizás la cantante tendría que cumplir ciertos requisitos, como no participar en actividades deportivas de riesgo o llevar una dieta estricta y comprometerse a cuidar su línea.

Lo lógico es que la compañía condicione el pago de la indemnización a que no te expongas directamente al riesgo frente al que te aseguras. Un seguro de coche, por ejemplo, no te va a cubrir si decides participar en una carrera ilegal y sufres lesiones y/o daños materiales. Un seguro de vida excluye ciertos supuestos, como el suicidio -por norma general-.

Y ¿qué pasaría si esta famosa contratara un seguro de vida? ¿A qué prima tendría que enfrentarse para contar con una indemnización en caso de que una incapacidad permanente y absoluta le impida trabajar? Teniendo en cuenta sus ingresos y que la indemnización debería compensar la falta de los mismos, está claro que el riesgo es alto para la aseguradora. Por eso JLo tendría que pagar una prima de unos 31.000 dólares anuales para estar protegida ante un supuesto así.

Más caro le saldría blindarse ante una incapacidad temporal. Con unos ingresos tan elevados, tendría que asumir una prima millonaria -literalmente, más de un millón de dólares- si pretende que la compañía le ofrezca una indemnización diaria -unos 123.132 dólares- que le permita mantener su nivel de vida mientras no pueda seguir trabajando.

Otros casos de seguros millonarios… reales

Sin embargo y aunque el caso de JLo es solo un supuesto, no podemos perder de vista que existen precedentes de famosos que sí han asegurado partes de su cuerpo. Es el caso de Taylor Swift, Julia Roberts y Cristiano Ronaldo. Esta primera, por ejemplo, contrató una póliza para sus piernas valorada en 37 millones de dólares.

Algo menos -20 millones- es lo que recibiría Julia Roberts si su sonrisa se estropeara visiblemente, impidiéndole hacer más películas. Para Tom Jones, su pelo -pero el del pecho- es su mayor tesoro, por eso lo tiene asegurado en 4 millones de dólares. No obstante, el récord en un seguro de piernas es para David Beckham: nada menos que 185 millones de dólares. Si algo le pasara a su cara -reclamo para muchas marcas-, recibiría 40 millones más.

Así pues, se puede asegurar prácticamente cualquier parte del cuerpo, mientras genere dinero y que no contar con ella suponga dejar de ganarlo. Es decir, si el futbolista estrella ya no puede marcar goles, el club pierde dinero. Si un cantante no puede cantar, dejará de hacer giras y de grabar discos; de generar ingresos.