¿Quién es el conductor estrella argentino que debutó en Tik Tok a pura carcajada?

El conductor más famoso de la televisión Argentina desembarcó en la red social que es furor en la actualidad. Marcelo Tinelli, luego de los tumultuosos días pasados en que se lo cuestionó por viajar a Esquel para cumplir con la cuarentena y de la posterior polémica explosión mediática en la que mostró su indignación y furia por el pedido de información sobre la utilización de un taxi aéreo para llevar medicamentos que supuestamente eran para su hija Candelaria; se relajó, se descontracturó, y hasta debutó riéndose a carcajadas en Tik Tok.

El astro de Canal 13 eligió el "challenge" de aguantar y no reírse ante la grabación de una mujer con extrañas carcajadas y un ronquido en el medio. ¿Y lo pudo hacer? No. “Intenté pero no pude aguantar”, escribió en su publicación.

Si bien durante los primeros momentos del video el conductor del Bailando se mantiene incólume; cuando las risas de la mujer en cuestión se intensifican y los ruidos se vuelven más bruscos Marcelo se da pro vencido y da rienda suelta a su carcajada, estallando de risa.

En un video posterior, el también empresario confirma a su cuenta como oficial.