Así hacemos MDZ en modo "home office"

Al virus lo frenamos entre todos. En MDZ nos estamos adaptando a estos días tan raros, pero queremos que cuentes con información precisa y comprometida. Desde que se decretó el aislamiento obligatorio, muchos y muchas trabajamos en casa, cambiando completamente las rutinas de nuestra redacción.

Acá te mostramos las situaciones que vivimos en estas semanas históricas. Aparecen hijas, hijos, gatos, mate y noticias. Allá vamos, poniéndole onda a lo que se viene y con la convicción de que frente a la pandemia el buen periodismo sigue siendo indispensable. ¡A cuidarse!

(Encontrarás la foto del espacio laboral de cada uno de nosotros y abajo una breve explicación).

"Teniendo en cuenta que ya estamos 'aislados' desde el lunes -ya que mi hija es parte del grupo de alto riesgo- nos hemos ido acostumbrando a este tipo de mañanas. La compu nunca se apaga: las páginas de las agencias de noticias siempre abiertas, el sitio interno del diario donde vamos subiendo contenido...y entre foto y foto que subo, sale una mamadera o una ayuda para mi hijo que está haciendo las tareas de la escuela" (Pachy Reinoso, fotógrafo).

"¡Home office desde el departamento de 1 x 1! Muy temprano compartiendo el minuto a minuto con mis compañeros del diario. Salí por teléfono en MDZ Radio y ahora, produciendo “El Permitido”, el programa de la tarde. Credencial de 'servicio especial' en mano -para poder circular por la calle-; luego reflejaremos el estado de situación de la cuarentena en la provincia y hablaré con referentes de seguridad y empresarios supermercadistas sobre el tema. Además, las notas gastronómicas: ¿que cocinar? ¿Como incorporar a los niños y a los teens a la cocina en esta cuarentena? En resumen: un día de laburo en mi ámbito privado" (Federico Croce, Espectáculos-Sociedad).

"Lo primero es el despertador. Trato de apartar a mis gatas de la cama, porque las dos duermen conmigo. Con el pijama me siento en la computadora y la prendo; y mientras se enciende voy poniendo el agua. Ahí nomás leo el diario: junto con los mates iniciales van saliendo los primeros posteos" (Analía Martín, Redes Sociales).



"Como parte de un grupo de riesgo el aislamiento fue necesario desde un primer momento. A pesar de las dificultades que existen en una situación extraordinaria -y más con un niño pequeño involucrado- la cuarentena se hace pasable con buena voluntad y la ayuda del paisaje incomparable de Mendoza, que nos regala sol y cielo azul en estos momentos más bien oscuros" (Francisco Pérez Osán, Jefe de editores).

"Después de un rico desayuno me pongo al día con las noticias, chequeo agenda y busco qué temas pueden interesarle a nuestros fieles lectores de MDZ. Aunque parece todo tan raro y la incertidumbre es grandísima, parece que tuviera agudizado cada uno de mis sentidos. Estar en casa viviendo el minuto a minuto me hace disfrutar de las cosas simples: el canto de los pájaros, los ruidos de los vecinos, la vista desde mi balcón, etc. Así es como vivo esta cuarentena. Siempre con ganas de contarles algo. ¡Espero que nos sigan acompañando!" (Muriel del Barco, MDZ sociales y MDZ Femme).

"Arrancamos bien temprano y, aunque el mundo del deporte esté paralizado como nunca en su historia, hay que estar atento a todo lo que vaya sucediendo ya que minuto a minuto van apareciendo novedades sobre la salud de los atletas, la suspensión de eventos y la reorganización de las grandes ligas" (Lucas Burgoa, Deportes).

"Desde las 5.30 editando el diario desde casa. El ventanal del living lo vuelve mi espacio favorito para ponerme a escribir. Ante el aislamiento obligatorio prefiero trabajar desde temprano, cuando todos duermen. Después se complica un poco..." (Gonzalo Arroyo, editor Espectáculos).



"En casa nos sentimos un poco raros porque por primera vez en mucho tiempo podemos desayunar juntos un día de semana. Entre noticias y libros, empezamos a diseñar la rutina para lo que viene. Suena la radio, ya circula el mate y se chequeó telefónicamente que todos los veteranos de la familia estén bien: por ahora sobreviven. Con el ojo atento... ¡listo para contar lo que traiga el día!" (Facu García, Policiales).