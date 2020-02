¡Colapsan las redes sociales! Jennifer López hizo explotar Instagram

Hace pocos días, Jennifer Lopez dejó a todo el mundo con la boca abierta luego del impresionante show que brindó junto a Shakira durante el medio tiempo del Super Bowl.

Es que la diosa latina explotó su talento al máximo: baile, canto y hasta una sexy performance de pole dance, en honor al personaje que interpreto en la película Hustlers, de la que fue protagonista y que le valió una nominación a los Globos de Oro.

Cuando el mundo se estaba recuperando del increíble espectáculo que montó junto a la colombiana esposa de Piqué en el Hard Rock Stadium de Miami, JLo vuelve a hacer temblar todo dejando sin aliento a medio planeta al publicar una sensual postal en su cuenta de Instagram.

La foto, que ya lleva más de seis millones y medio de "me gusta", ha revolucionado todo y confirma que la intérprete de "Waiting for tonight" y "On the floor" está más vigente que nunca.