El "Cardio de la felicidad" en Mendoza: otra influencer que eligió la provincia para disfrutar

"Gracias Mendoza. Imagínense mi energía estando acá, entrenando con la montaña de fondo y pensando en todas ustedes desde sus casas. Quiero cardio por el país y el mundo entero. Quiero que se muevan cada vez más, que descubran su mejor versión y se animen a salir de su zona de confort. Confíen en mí: siempre pueden sentirse y verse mejor. Sólo necesitan creerlo y dar el primer paso: y para eso estoy yo con todo mi amor para ayudarlas", escribió Julieta Puente, la comunicadora social que revolucionó las redes sociales, a partir de la cuarentena, con el famoso cardio de la felicidad y quien actualmente está girando el país para llevar su energía a cada ciudad.

Julieta Puente es periodista, nacida en Entre Ríos, y trabajó durante muchos años en El Trece, así como también en la revista Pronto, entre otros medios de Buenos Aires. La joven contó a través de sus redes sociales que pasó por la anorexia y que llegó a pesar 38 kilos, razón por la cual comenzó a tratarse con especialistas que la ayudaron a complementar una buena alimentación con el ejercicio y de allí nació su pasión por el running.

Y aunque, como buena maratonista, Julieta pensó que la cuarentena fue lo peor que le pasó en el año. La vida la sorprendió porque de allí nació el "Cardio de la felicidad". "Arranqué el 28 de marzo sin intención de que sea lo que terminó siendo. La verdad, solo puse el celu y entrené en vivo para divertirme porque estaba haciendo cuarentena con mi novio y dos amigos más, y de repente empezó a subir el número de gente que los veía", contó a MDZ.

"Llegamos a ser 22.000 personas en vivo y entonces puse días fijos y horarios y empecé a estudiar para ser personal trainer", agregó.

Actualmente, la influencer recorré las provincias del país para hacer el cardio en vivo con los diferentes paisajes de fondo y Mendoza no se podía quedar afuera. Es por eso que la vimos pasar por la montaña, el Valle de Uco, entre otros sitios turísticos.

"No había estado en Mendoza antes, sólo en Las Leñas dos días por laburo. Y me voy sorprendida, me gusto mucho el paisaje, la energía, la montaña sin dudas. Soy amante de los planes en la naturaleza y poder hacer planes en la montaña y al mismo tiempo conocer las bodegas y el trabajo que hay detrás de cada una de ellas. Me fascinó", reflexionó y añadió:

"Me llevo el cariño de todas las chicas que hacen el Cardio de la Felicidad y me motivo a querer volver, pero seguro la próxima vez sea ya con un evento para poder hacer mover a mucha gente y no hacer el Cardio a través de un celular".

Es que Julieta sueña con que cada vez sean más las mujeres que se animen a buscar su mejor versión a través del movimiento.

"Nunca es tarde, no importa el peso o la edad que tengan. Si lo hacen más rápido o más lento, importa que se muevan y que cada día hagan lo mejor que puedan. Entrenar es salud, mas allá del físico, a mi me importa transmitir que el cambio empieza desde adentro", concluyó y se despidió de nuestra provincia.