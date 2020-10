Falleció el diseñador de moda Kenzo Takada por coronavirus

Kenzo Takada, creador de la marca de ropa y perfumes “Kenzo” falleció a los 81 años en el Hospital Americano de Neuilly-sur-Seine, en las afueras de París. El diseñador desarrollo su carrera en Francia, siendo el primero de origen japonés en imponerse en el país galo, alcanzando fama mundial.

Nació en Himeji, cerca de Osaka el 27 de febrero de 1939, se educó en su país natal y se radicó en Francia en 1964, ganando relieve en el mundo de la moda cuando la revista Elle presentó uno de sus diseños en la portada de junio de 1970.

"Ahora me siento más parisino que japonés, pero si volviera a nacer, no sé si haría mi vida en París" comentó alguna vez el ganador del premio Fashion Editor Club of Japan.