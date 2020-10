Luisana Lopilato se prepara con Michael Bublé para una fiesta muy especial

View this post on Instagram

Para mi el mejor tiempo invertido es el que se pasa en familia ud83dudc69u200du2764ufe0fu200dud83dudc8bu200dud83dudc68 Su00faper agradecida de cada segundo que pasamos juntos!! #LuSpirit For me... Time spent with family, is time well spent ud83dudc69u200du2764ufe0fu200dud83dudc8bu200dud83dudc68 I am so thankful for every moment we have together. #LuSpirit