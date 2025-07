Rechazan el arresto domiciliario de José López, ex funcionario de Cristina Kirchner

El Magistrado federal Jorge Gorini rechazó el pedido de la defensa de José López quien junto a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner , el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el empresario Lázaro Báez fueron condenados a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

A través de su defensa oficial ejercida por Santiago Finn, López había solicitado el beneficio al argumentar problemas psiquiátricos a raíz de “un trastorno por estrés postraumático crónico, cuyo pronóstico es reservado”. Asimismo el ex funcionario acreditó un padecimiento crónico del cual precisa un tratamiento con medicación.

Asimismo, sobre su condición de arrepentido, los acusadores recordaron que si bien López se encuentra alcanzado por el programa de protección de testigos del Ministerio de Seguridad y que fue externado en 2018 de una dependencia del Servicio Penitenciario Federal (también dependiente de la misma cartera) agregaron que “resultaría contrario a toda lógica inferir que el Ministerio de Seguridad de la Nación, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal, no ha considerado especialmente la seguridad de aquél al momento de proponer el lugar de alojamiento en el que, en definitiva, se encuentra al día de la fecha”.

Tras evaluar el informe médico y el dictamen de la fiscalía, el juez Gorini concluyó que “José Francisco López desde el punto de vista médico no presenta patologías o dolencias que permitan inferir que posee una enfermedad o patología que le impida ser adecuadamente tratado o recuperarse en un establecimiento carcelario y tampoco que sus patologías puedan verse agravadas por su estado de detención”.

José López y su estado de salud

Por otra parte, el magistrado enfatizó que “no se han identificado, ni la parte aportó, elementos objetivos de convicción que permitan suponer que su vida o integridad física se encuentran en peligro mientras que el devenir de todo cuanto aconteció en las ocasiones detalladas, llevan precisamente a inferir lo contrario” por lo que rechazó la domiciliaria.

Finalmente el juez Gorini encomendó a la Ministra Bullrich “se extremen las medidas de seguridad que, eventualmente, sean necesarias a los efectos de garantizar una efectiva protección a la vida e integridad del condenado Jose Francisco López y que se informe de manera inmediata cualquier situación que implique la configuración de un riesgo potencial o efectivo a su seguridad personal o que, de alguna manera, imponga una reevaluación del lugar de alojamiento”.

El ex Secretario de Obras Públicas José López es el primer condenado en el expediente vialidad a quien se rechaza el beneficio al que accedieron la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex Director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti. Queda que el tribunal analice el pedido de Raúl Pavesi que de acuerdo a fuentes judiciales consultadas por MDZ, podría resolverse la próxima semana.