Qué es lo que no le gusta a Nora Colosimo del accionar de Wanda Nara

Wanda Nara sigue dando de qué hablar. Ahora, durante su estadía en Europa, desde el colegio de sus hijas se contactaron para conocer quién estaba a cargo de las menores. Esto ocurrió porque no pudieron comunicarse con ninguno de los contactos que tenían de referencia: ni Zaira Nara, ni Nora Colosimo , ni una empleada que ya no trabaja con ellos.

Al enterarse de esto, Mauro Icardi presentó una denuncia por desamparo. De hecho, él fue a retirarlas a la institución y las autoridades se comunicaron con el despacho del juez Hagopian, para preguntarle si se las podía llevar y él contestó que no.

Sin embargo, a los días le dieron permiso pero si solamente el encuentro se realizaba entre él y las menores. Icardi no cumplió y también estuvo la China Suárez. Eso generó que Isabella no se sintiera cómoda durante el viaje desde el colegio hasta la casa y optó por no merendar con él.