Por qué la China Suárez se llamó al silencio en las redes sociales

Mauro Icardi sigue en boca de todos por los conflictos que mantiene con su ex, Wanda Nara. Uno de los últimos fue el escándalo que protagonizaron en Chateau Libertador. Para sorpresa de muchos, la China Suárez se llamó al silencio sobre lo ocurrido. ¿El motivo? Karina Iavícoli lo contó en Intrusos.

"No habla porque le está haciendo caso a su abogado, el doctor Rodríguez, de que se tiene que guardar. Y a mí me parece una actitud inteligente… por qué meterse ahora”, señaló la periodista.

Además, hablaron acerca de lo que ella piensa sobre el hecho. "Ella cree que todo fue una trampa y que Wanda quería poder encontrarse con él cara a cara. Más allá de lo de violento o no, verlo, porque Nara sentiría que cuando se ven, Icardi afloja, pero parece que ese Mauro ya no está más", detalló Paula Varela.

La China Suárez y Mauro Icardi

¿Qué fue lo que ocurrió? Según un audio que se filtró, él se negó a subir a buscar a Francesca e Isabella y pidió que las niñas bajaran con la persona de seguridad del edificio. "¿Podés subir a buscar las nenas?", pidió Wanda. "No, no puedo subir, que bajen las nenas como las dejé antes de que suban a dejar los perros. Sube el encargado a buscarlas, yo no puedo subir porque tengo una denuncia por violencia de género", respondió Icardi.

Mauro Icardi y Wanda Nara

"En el acta que se labró dan cuenta que había peligro de detención. El Fiscal le mandó a decir a Mauro a través de los oficiales que estaban participando que si no se retiraba quedaba detenido en el acto", contó Ángel de Brito en LAM y añadió: "Le dieron cinco minutos para abandonar el edificio y ahí fue cuando Icardi recapacitó y dijo ‘lo único que me falta es ir preso’ porque lo que estaba haciendo es una violación del domicilio".