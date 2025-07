Por qué los nuevos pasaportes de Uruguay generaron quejas de Alemania, Francia y Japón

Esto generaba problemas en aeropuertos o al intentar abordar vuelos internacionales -inclusive dificultades en el aeropuerto de Montevideo- porque los sistemas que leen los documentos no entendían cómo un pasaporte uruguayo podía decir que la persona era de nacionalidad venezolana o española, en lugar de coincidir la nacionalidad con el país de emisión de la libreta.

Además, se trataba de un asunto de derechos humanos.

En Uruguay hay unos 16.000 ciudadanos legales no nacidos dentro del territorio, y poco más de 1.300 refugiados.

La organización civil Somos Todos Uruguayos llevó a Uruguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2024 para que los ciudadanos legales sean también considerados nacionales, y no extranjeros, por parte del Estado.

Y como ejemplo puso el caso de los pasaportes.

Un año más tarde, el gobierno uruguayo presentó el nuevo pasaporte en el que cambió el renglón de "Nacionalidad" por "Nacionalidad/Ciudadanía", y en todos los casos pasó a poner el código URY, de Uruguay.

A su vez, eliminó el campo "Lugar de nacimiento" ya que, de acuerdo a los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional -una agencia de Naciones Unidas-, incluir esa información en el documento es opcional.

Getty Images La nacionalidad en Uruguay se adquiere por el solo hecho de haber nacido en suelo uruguayo y por otras vías, como ser descendiente de uruguayos o residir en el país durante un tiempo determinado.

Alegría y conflicto

Las modificaciones hechas por el país sudamericano fueron celebradas por parte de Somos Todos Uruguayos, que publicó en sus redes sociales fotos de personas nacidas en el extranjero con su nuevo pasaporte, que ya no incluye en la página principal referencias a otro país que no sea Uruguay.

También fueron bienvenidas por organizaciones humanitarias como Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

"La medida adoptada (...) contribuye a prevenir la apatridia y obtener un documento que prueba la nacionalidad de las personas que tienen derecho a ella", afirmó la organización en un comunicado.

"Acnur felicita a las autoridades uruguayas por esta importante decisión, que promueve el derecho a la identidad y a la nacionalidad, así como el ejercicio de derechos fundamentales por parte de las personas ciudadanas legales, una denominación que en Uruguay alude a lo que en otros países se conoce generalmente como 'personas naturalizadas'", añadió.

Sin embargo, el embajador alemán en Montevideo fue el primero en lanzar una advertencia.

"Los pasaportes uruguayos emitidos después del 23 de abril de 2025 no indican el lugar de nacimiento. Ahora no se puede entrar a Alemania con estos pasaportes, ni siquiera para estancias cortas", publicó en la red social X.

Añadió que no aceptarían solicitudes de visa con estos pasaportes.

Los uruguayos que visitan Alemania por turismo no necesitan una visa, pero sí es necesaria para estudiar o trabajar.

Le siguió Francia, que suspendió de forma temporal la emisión de visas para uruguayos para estancias superiores a 90 días y está estudiando el tema.

"En realidad, nunca vi pasaportes que no incluyen el lugar de nacimiento", declaró al medio uruguayo El País el embajador francés, Jean-Paul Seytre, aunque señaló que la documentación deberá ser analizada por el Ministerio del Interior de su país.

El último en sumarse a la lista de países que plantearon reparos fue Japón, que publicó un comunicado en el que les hizo una advertencia a los uruguayos que viajen al país asiático con el documento nuevo: "Es altamente probable que les sea negado el ingreso al país".

Getty Images El presidente Yamandú Orsi dijo que el gobierno buscará una solución al problema de los pasaportes.

Cómo solucionar el conflicto

El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, negó que el pasaporte de su país esté siendo rechazado y dijo que solo en un puñado de casos, personas que requieren visas para estudiar, han enfrentado demoras.

"No hay un solo problema en Alemania, denme el nombre de una persona que haya sido detenida o paralizada. No pasó nada. Lo único que se detectó hasta ahora son no más de tres casos en relación a visas de tres meses para estudio", dijo el funcionario al canal 12 local.

"El pasaporte se usa en un 80%-90% para turismo. De ese 90% no está pasando nada. La circulación es absolutamente normal. Hay casos a estudio, la palabra rechazo hay que sacarla del medio", agregó.

En tanto, el excanciller Omar Paganini, que inició el proceso de modificaciones en los pasaportes durante el mandato de Luis Lacalle Pou, señaló en X que "la solución era cambiar "Nacionalidad" por "Ciudadanía", pero que el problema lo generó el actual gobierno porque "decidió además eliminar el 'lugar de nacimiento'".

El gobierno uruguayo está hablando con las representaciones diplomáticas de los demás Estados para buscar una solución, que puede pasar por reimprimir unos 17.000 pasaportes expedidos desde mediados de abril, según publicó El País.

"Si hay algo que corregir, estamos dispuestos", dijo en rueda de prensa el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

Pero más allá de lo que dicen los pasaportes, queda un tema de fondo.

Como dijo el abogado Andrew Scott Mansfield, quien representó a la sociedad civil en la audiencia de la CIDH, "se necesita con urgencia una ley interpretativa que deje en claro que todos los ciudadanos uruguayos son también nacionales".

