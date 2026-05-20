Zona fría: el Gobierno negocia cambios a contrarreloj para dar subsidios a la "zona cálida"

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La oposición critica los cambios en zona fría

Mientras la Casa Rosada negocia los votos con los gobernadores del norte a cambio de un nuevo régimen de "zona cálida", los diputados de la oposición critican el proyecto que el oficialismo se encamina a aprobar al cierre de la jornada.

"La modificación que pretende imponer el gobierno es lisa y llanamente un tarifazo que llega justo cuando comienza el frío, y viene a complicar aún más la economía de las familias que ya está desbordada por la inflación y el atraso salarial", comentó la kirchnerista Gabriela Estévez (Córdoba).

Además, detalló que "en Córdoba son 600.000 los hogares que se verían afectados en caso de concretarse este nuevo golpe al bolsillo". Se trata de una de las provincias más afectadas con el recorte que propone el Gobierno, ya que se elimina la zona ampliada, a la que se le subsidiaba el 30% de la tarifa del gas, por pertenecer a una zona geográficamente fría. Tanto es así que Martín Llaryora, uno de los gobernadores aliados al Gobierno, puso el grito en el cielo y trabajó hasta último momento para que esta sesión fracasara.

San Luis es otra de las provincias afectadas con este recorte al subsidio del gas. Afecta a 100 mil hogares. El diputado Erneto Ali (San Luis) pidió: "Háganse poderosos con los poderosos, no con los débiles". Además, recordó que "ha nevado en San Luis, las temperaturas con por demás frías y extremas"

Además destacó que el reclamo es "por el frío y el desastre social que estamos viviendo". "San Luis es la provincia que más empleo formal ha perdido", remarcó.