"¿Y este quién es?": los mendocinos responden si conocen a los candidatos a diputados

El próximo 26 de octubre se elegirán cargos para la Legislatura local y concejales, pero también habrá renovación en el Congreso nacional. ¿Conocés a los aspirantes?

Se acercan las elecciones legislativas del 26 de octubre y en Mendoza se votarán cargos a nivel nacional y local, aunque con boletas y urnas distintas. Mientras se renuevan lugares en la Legislatura local y concejos deliberantes en distintos municipios, se elegirán los nuevos cinco representantes de Mendoza en la Cámara de Diputados de la Nación.

Todos los frentes electorales y partidos políticos hicieron sus alianzas y presentaron sus listas, con referentes encabezándolas. La campaña comenzó y el bombardeo mediático con los nombres y slogans ya se vuelve una constante.

Sin embargo, elección tras elección viene creciendo la antipatía por parte del electorado, expresada en una caída de los volúmenes de participación. Esta antipatía puede verse también en el nivel de conocimiento acerca de los candidatos y las propuestas. Es por eso que MDZ salió a la calle a preguntar si los mendocinos conocen a los principales candidatos en las 8 listas que se presentan para ocupar cargos en el Congreso nacional.

La tendencia entre los entrevistados no solo marcó el desconocimiento generalizado, sino también esa antipatía por los representantes. Algunos manifestaron no solo desconocerlos sino también juzgaron su carta de presentación: su foto.

¿Quiénes se presentan? Mendoza cuenta con 10 diputados nacionales y cinco se renovarán a partir del 10 de diciembre. La boleta mediante la cual se elegirán los cargos nacionales tiene 8 listas, pertenecientes -en el respectivo orden- a los siguientes espacios: Fuerza Justicialista Mendoza, Frente Verde, Protectora Fuerza Política, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Movimiento al Socialismo, Frente Libertario Demócrata, Alianza Defendamos Mendoza (Provincias Unidas) y Alianza la Libertad Avanza.