Vuelve a activarse la causa Cuadernos: Cristina Fernández de Kirchner enfrenta un año clave en los tribunales

El megajuicio por la causa de los Cuadernos se reactiva tras el receso judicial y la defensa de la expresidenta buscará anular el proceso en la etapa de cuestiones preliminares.

Cristina Fernández de Kirchner en la primera audiencia del juicio por la causa Cuadernos.

El calendario judicial de Cristina Fernández de Kirchner se reactiva con el reinicio del megajuicio por la causa Cuadernos. Tras el receso de enero y en plena recuperación de un cuadro de apendicitis que la mantuvo internada a fines de 2025, la expresidenta, a través de su defensa, intentará anular el proceso.

El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) retomará las audiencias vía zoom para dar inicio a las “cuestiones preliminares”. En esta instancia, los abogados defensores buscarán minar las bases del debate judicial mediante pedidos de nulidad y sobreseimiento antes de pasar a la etapa de las declaraciones indagatorias.

El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, dispondrá de una hora y media para exponer sus objeciones. Se prevé que el foco de la defensa se centre en cuestionar la validez de los testimonios de quienes se acogieron a la figura de imputado colaborador.

También se espera que plantee nulidades sobre la instrucción de la causa y argumente que ciertos hechos ya han sido analizados en otros procesos judiciales.

Para la expresidenta, que actualmente cumple prisión domiciliaria en su residencia de San José 1111 por la condena en la causa Vialidad, este proceso es solo el comienzo de un año complejo en los tribunales. En los próximos meses también se prevé el inicio de los juicios por Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán.