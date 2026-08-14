Violencia de género: Alberto Fernández deja en manos de Casación el futuro de la causa donde lo denunció Fabiola Yáñez

La defensa del expresidente Alberto Fernández logró que la discusión sobre la validez de los actos procesales realizados durante la intervención del juez Julián Ercolini en la causa donde fue denunciado por la antigua primera dama, Fabiola Yáñez, llegue a la Cámara Federal de Casación Penal.

Con fundamentos diferentes, los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah concedieron el recurso contra la decisión donde ambos habían rechazado el pedido de nulidad de la investigación.

La decisión no anula la investigación ni deja sin efecto todo lo actuado por Ercolini, sino que habilita al máximo tribunal del país a revisar la decisión que había confirmado el rechazo de ese planteo.

La defensa de Alberto, a cargo de la abogada Silvia Carreira, había sostenido que el apartamiento de Ercolini ordenado por la propia Sala II de Casación debía provocar la nulidad de los actos realizados por el magistrado durante su intervención en el expediente.

Sin embargo, la Cámara Federal porteña recordó que la propia Casación, al disponer el apartamiento de Ercolini, había dejado expresamente a salvo la validez de los actos ya cumplidos.

Ahora Alberto Fernández pretende que se revisen los efectos procesales del apartamiento de Ercolini y que se declare la nulidad de los actos realizados durante su intervención. La Cámara Federal ya rechazó esa pretensión, pero ahora Casación tendrá la posibilidad de analizar los argumentos de la defensa.

En paralelo, la Cámara Federal Porteña había dispuesto que Daniel Rafecas, el nuevo juez de la causa, produzca las medidas de prueba que resulten conducentes y que, a partir de esos elementos, vuelva a evaluar la situación de Fernández. Por eso, mientras la discusión sobre la nulidad sube a Casación, la investigación no queda paralizada.