La gobernadora María Eugenia Vidal aguarda una resolución judicial para comenzar una negociación con los principales referentes de Alternativa Federal que permita que su postulación en la provincia de Buenos Aires sea una colectora de los precandidatos a presidente de ese espacio, confirmó una alta fuente del gobierno bonaerense.

"Todavía no hay un acuerdo con Alternativa Federal. Es una posibilidad si la Justicia lo habilita. Por lo tanto, todavía no hay negociaciones", contó a Télam un funcionario cercano a la gobernadora.

Para poder llevar adelante la idea de las colectoras, explican en el PRO, la justicia electoral debería declarar inconstitucional el decreto presidencial 259/19 del 12 de abril pasado que prohibió el uso de las listas colectoras que había establecido la entonces presidenta Cristina Kirchner, en 2011.

Otra alternativa con la que especulan en Cambiemos es que Macri firme un nuevo decreto que desdiga al anterior.

De concretarse esta posibilidad, la mandataria bonaerense iría como candidata de la boleta de Cambiemos que llevará como postulante a presidente a Mauricio Macri, y también de la del postulante que finalmente surja de las filas del espacio peronista federal no kirchnerista.

En ese sentido, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, respaldó la idea anoche en declaraciones formuladas al canal La Nación +.

"Si hay otros candidatos a Presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora, no nos parece una alquimia", dijo Peña.

Apuntó que "si al final del día hay más candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra candidata a gobernadora, y con eso se consolida la decisión de no volver al kirchnerismo en la provincia no me parece un atajo ni una discusión que altere la previsibilidad".

Al respecto, otros voceros de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires confiaron que, en principio, se conversa con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; con el senador nacional por Río Negro Miguel Angel Pichetto, y con el ex diputado Sergio Massa, los tres eventuales precandidatos a presidente de Alternativa Federal.

Las fuentes apuntaron que Massa, como requisito para participar de esa estrategia, puso como condición que el macrismo baje a su candidato a intendente en Tigre, el actor Segundo Cernadas, y lleve en las dos boletas a su esposa, Malena Galmarini como postulante.

Detallaron que el tigrense pidió también que Cambiemos "no arme en los distritos que actualmente ellos manejan para poder mantener sus intendentes", y añadieron que Massa "propuso que el Frente Renovador no llevará candidatos" en los municipios controlados por el macrismo.