Victoria Villarruel cargó contra funcionarios del Gobierno en defensa de la Iglesia: "La libertad, bien, gracias"

La vicepresidenta criticó duramente a los responsables de Vialidad Nacional y reclamó respuestas a quienes le cobraron más de $500.000 a la diócesis que pidió permiso para la tradicional peregrinación a Loreto.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a realizar cuestionamientos al Gobierno en redes sociales. En este caso, apuntó contra los funcionarios a cargo de Vialidad Nacional, a quienes les reclamó respuestas por haberles cobrado más de medio millón de pesos a la diócesis que pidió permiso para la tradicional peregrinación a Loreto, en Misiones. En ese marco calificó de "insensatez" el canon pedido por la Dirección de Vialidad Nacional.

"El funcionario a cargo de Vialidad Nacional debiera responder por semejante insensatez. ¿Quién puede pensar que es de sentido común que en un gobierno libertario se obligue a peregrinantes a pagar por caminar a la vera de una ruta? La libertad, bien, gracias", se quejó la titular del Senado.

Por primera vez en 24 años, la iglesia de Misiones tuvo que abonar un canon al Gobierno Nacional para autorizar el desplazamiento de miles de fieles que peregrinaron el fin de semana por la ruta nacional 12 hacia el santuario de Nuestra Señora de Loreto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1991548015077913085&partner=&hide_thread=false El funcionario a cargo de Vialidad Nacional debiera responder por semejante insensatez. Quién puede pensar que es de sentido común que en un gobierno libertario se obligue a peregrinantes a pagar por caminar a la vera de una ruta? La libertad, bien, gracias. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 20, 2025 La interna entre Victoria Villarruel y Javier Milei El cuestionamiento abierto por parte de Villarruel a un funcionario del Gobierno de Javier Milei se suma a una larga lista de cortocircuitos y desencuentros entre la vicepresidenta y la gestión libertaria.

En ese marco de críticas, la exdiputada recibió múltiples cuestionamientos, muchos de los cuales respondió. "Mi sueldo está congelado hace 2 años" y "Tampoco recibo fondos reservados" fueron algunos de los comentarios, con nuevos cuestionamientos a la Casa Rosada.