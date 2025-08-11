Vialidad se desprendió de dos transitadas avenidas y Capital se hará cargo de ellas

El Gobierno de Mendoza oficializó dos convenios a través de los cuales la Municipalidad de la Ciudad asume la jurisdicción de las avenidas Boulogne Sur Mer y Champagnat.

El Gobierno de Mendoza ratificó dos convenios firmados con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza a través de los cuales la Dirección Provincial de Vialidad(DPV) se desprende de dos importantes y transitadas avenidas para que el municipio se haga cargo de su mantenimiento y mejora. Se trata de la Avenida Boulogne Sur Mer, que atraviesa de norte a sur la Capital, y de la Avenida Champagnat, ubicada al Oeste del departamento.

A través del decreto Nº 1544, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo confirmó los convenios firmados en septiembre de 2023 entre el administrador de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, y el intendente de Capital, Ulpiano Suarez.

Los acuerdos establecen la cesión de la jurisdicción de dos importantes avenidas de la Ciudad de Mendoza al municipio para que se haga cargo de la administración y el mantenimiento de estas transitadas arterias.

Detalles del decreto Por un lado se determinó la desafectación de la red de caminos de Vialidad Provincial de la Avenida Boulogne Sur Mer, en el tramo comprendido desde Avenida Ing. Cipolletti (límite departamental con Las Heras) hasta calle Mariano Moreno (límite departamental con Godoy Cruz). Se trata de una traza de 4,32 Km que atraviesa de norte a sur el departamento de Capital.

A su vez, también se cedió al municipio la Avenida Champagnat, en el tramo comprendido desde límite político departamental con Las Heras hasta el Parque Aborigen, que comprende una longitud total de 2 Km, al oeste de la ciudad.