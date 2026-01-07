Vetos de Jorge Macri a leyes de fin de año imprimen tensiones entre oficialismo porteño y la oposición

El Gobierno porteño siguió, en la jornada con la publicación de un paquete de leyes que por distintos motivos decidió vetar. Los temas son diversos pero en particular se trata de iniciativas animadas por la oposición, algunos con acuerdos, inclusive, entre funcionarios y legisladores. La decisión de Jorge Macri de avanzar en la anulación de las normas hace crujir las relaciones entre oficialismo y oposición en la Legislatura porteña , mientras que el PRO hace equilibrio en su sociedad indefinida con La Libertad Avanza para encarar el último tramo del mandato de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires.

El conjunto de normas vetadas lo compone un temario que se trató en la sesión ordinaria de la Legislatura porteña del pasado 27 de noviembre. Fue la última sesión del año que se extendió hasta pasadas las once de la mañana del 28 de noviembre e incluyó la sanción del presupuesto 2026 para la gestión porteña.

Entre otras normas aprobadas que ahora fueron vetadas, está la renovación por cuatro años de la ocupación de un predio por parte de la Cooperativa Libertadores de América, conocido en su momento como ex mercado de las Flores. Un predio ubicado en el barrio porteño de Flores con alto valor inmobiliario en la calle Coronel Ramón L. Falcón 2714. En este caso, señalan legisladores que aprobaron la medida, no hubo un acuerdo sino varios pedidos de quienes están ocupando el bien que los diputados porteños decidieron contemplar.

En este caso el Gobierno porteño consideró que “los permisos para utilizar un inmueble en la Ciudad se otorgan por plazos determinados” y en cuanto al predio en cuestión, “en 2017 se autorizó por 4 años, por lo tanto se encuentra ocupado de manera irregular desde el 2021”.

Para el Gobierno porteño “la Ciudad tiene derecho a recuperar el inmueble y otorgarle un uso que permita revitalizar la zona, crear empleo y generar valor agregado”.

Mecanismos de veto y el rechazo a los estándares de cuidado infantil

Las normas, en la Ciudad de Buenos Aires, deben ser promulgadas o vetadas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la sanción. En rigor no existe el veto parcial. SI bien es una posibilidad, la norma debe regresar completa a la Legislatura detallando la causa del veto. Si los legisladores quieren insistir en su sanción deben reunir dos tercios de los votos del recinto, es decir 40 votos de los 60.

Entre otros casos que mortifican a la oposición está un proyecto animado por la titular del bloque peronista, Claudia Neira, para establecer “estándares de calidad del cuidado y condiciones de habitabilidad para los Hogares de niñas, niños y adolescentes de gestión pública y privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como para aquellos conveniados fuera de esta jurisdicción”.

Para el Gobierno porteño, la norma, que contó incluso con votos del oficialismo, se superpone con atribuciones de otros organismos y además considera adecuaciones edilicias que requerirían un tratamiento de segunda lectura.

Como sea, ya se anticipa que el año legislativo y el períodos de sesiones ordinarias que se iniciará el próximo 1 de marzo comenzará en tensión y con una batería de leyes a reformular.

FUENTE: legislatura porteña