La veda electoral está vigente y hay cosas que no podés hacer desde hoy y otras que se prohíben desde mañana y hasta la noche del domingo, inclusive. Entramos en un período en el que hay que estar atento a lo que está permitido y aquello que está prohibido por ley. Revisá punto por punto lo que no podés hacer y cuándo no lo podés hacer.

Desde hoy hasta el cierre del acto electoral:

1 Realizar actos de procelitismo 2 La emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover la captación del voto del elector. 3 La publicación en medios de comunicación –sean estos audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, Internet u otros- de resultados de encuestas, sondeos de opinión, pronósticos electorales, así como la referencia a sus datos.

Doce horas antes y tres horas después de finalizado el acto electoral:

1 A los electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos. 2 Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas. 3 Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino

Durante el acto electoral y hasta tres horas después de su finalización: