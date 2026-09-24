Valor inmobiliario "enorme": la alternativa que piensan para trasladar el hogar Santa Marta

El Gobierno de Mendoza presentó finalmente el proyecto de ley para avanzar en el reemplazo del histórico hogar Santa Marta , que funciona desde hace 113 años en el edificio ubicado en un lugar privilegiado de la Quinta Sección -frente al Parque General San Martín-, por un nuevo establecimiento con el que se puedan brindar "mejores condiciones" de atención a los adultos mayores.

Si bien el anuncio lo dio el 1 de mayo el gobernador Alfredo Cornejo en la apertura de sesiones ordinarias, la novedad de la iniciativa es que contempla la posibilidad de permutar el actual inmueble, ubicado sobre calle Boulogne sur Mer de la Ciudad de Mendoza, por un nuevo hogar que deberá ser construido con las condiciones que establezca la Provincia.

La decisión ha generado controversias en el arco político mendocino, sobre todo porque el lugar donde funciona el hogar Santa Marta -frente al Parque General San Martín y a metros del lago- es uno de los más valuados a nivel provincial y hay mucho interés inmobiliario en el terreno, que llega a los 5.000 metros cuadrados.

"Nuestra necesidad con el proyecto de ley está vinculada a que esa propiedad tiene un valor inmobiliario enorme por el lugar donde está. Ese valor inmobiliario nos permitiría permutar esa propiedad por un hogar Santa Marta mucho más amplio, mucho más grande y con mucha mejor calidad", sostuvo el ministro de Salud.

De esta forma, el Gobierno sostiene que el valor inmobiliario de esa propiedad permitiría concretar una operación que posibilite contar con un establecimiento más amplio, con mejores condiciones y con la construcción del propio establecimiento con más capacidad.

La Provincia apunta a duplicar plazas y mejorar servicios, pero reconoce que no hay plazos definidos para la construcción de la nueva residencia.

La operatoria en el proyecto contempla que quien resulte adjudicatario de la licitación deberá construir el nuevo hogar, "de acuerdo con las condiciones y requerimientos que establezca el Gobierno provincial".

"El proyecto de ley es, básicamente, para que la Legislatura nos autorice a hacer esa permuta del actual hogar Santa Marta por un lugar con mejores condiciones para nuestros adultos mayores", sostuvo el ministro.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Qué pasará con los residentes del hogar Santa Marta

Por otro lado, Montero agregó que la provincia se retirará de las instalaciones y a los más de 60 adultos mayores solamente cuando esté listo el nuevo edificio y en condiciones de recibirlos.

"Cuando ese hogar esté listo y podamos llevar a nuestros adultos mayores a ese hogar, recién ahí entregaríamos el hogar actual", explicó el ministro.

Según el funcionario, esto implica que durante el proceso los residentes continuarán en el actual hogar Santa Marta hasta que exista una alternativa terminada y disponible.

Joaquín Moreno / MDZ

"Lo que les va a pasar a nuestros adultos mayores es que solo van a haber mejoras respecto de su situación actual", afirmó Montero.

El Gobierno tomó distancia de la discusión sobre qué se construirá en el terreno

Por otro lado, Montero tomó distancia de qué podría ocurrir con el terreno de calle Boulogne Sur Mer. En ese sentido, Montero sostuvo que la responsabilidad del Ministerio de Salud está centrada en garantizar mejores condiciones para los adultos mayores y no en definir qué emprendimiento inmobiliario podría desarrollarse posteriormente en el terreno.

"Hemos escuchado, por los últimos meses, a personas que han planteado que puede haber ahí alguien que puede construir y que no están de acuerdo con un edificio o un centro comercial o una casa", señaló. Y agregó que "la verdad es que no es una facultad nuestra autorizar o no autorizar un emprendimiento inmobiliario".

Para el ministro, la discusión central debe estar puesta en la "necesidad de contar con un hogar adecuado para una población de adultos mayores que requiere cada vez más servicios y cuidados específicos".

"Lo que no podemos hacer es pensar, sin duda, que para que alguien no construya algo que no queremos, entonces vamos a dejar en malas condiciones a nuestros adultos mayores", sostuvo.