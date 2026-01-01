Vacaciones en el Gobierno: quiénes estarán "al mando" de Mendoza en medio de licencias

El gobernador Alfredo Cornejo se tomó la primera quincena de enero. Hebe Casado estará al frente sólo por unos días, ya que también se tomará unos días. Quiénes siguen en la cadena de mando.

Comenzó el período estival en Mendoza con fuerza en el comienzo del año 2026 y en el mes de enero habrá movimientos dentro de Casa de Gobierno, con un esquema escalonado de vacaciones por parte del gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y el resto del gabinete provincial.

Este mes ya arrancará con cambios, ya que el mandatario provincial se tomó la primera quincena de enero licencia y viajó a Chile -como ha solido hacer en los últimos años-. Desde el edificio de calle Peltier aseguran que "seguirá atento" de igual forma al devenir político de la provincia.

Vacaciones: quiénes estarán al frente del Poder Ejecutivo en enero Quien sigue en la cadena de mando es Hebe Casado, pero la sanrafaelina estará desde hoy hasta el 4 de enero al frente, ya que ingresará este 5 de enero en licencia. No obstante, la licencia será de sólo una semana, por lo que retornará a la función el 12 de enero. Casado, de esta forma, volverá a la actividad con funciones en el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta también que la Legislatura tiene receso también en enero, por lo que no habrá actividad legislativa.

En la sucesión formal al frente del Ejecutivo, sobre todo para tener en cuenta la semana que viene, está el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; y detrás de él se encuentra el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Asamblea Legislativa Primero de Mayo hebe casado andres lombardi martin kerchner.jpg Andrés Lombardi, Hebe Casado y Martín Kerchner, en la "cadena" de sucesión de mando del Gobierno. Rodrigo D'Angelo / MDZ Si bien sería el godoycruceño en primer lugar quien debería firmar decretos y resoluciones a partir del lunes que viene, también estará de licencia en esta quincena, por lo que la función recaerá en Lombardi, quien ya le ha tocado meses atrás estar al frente del Ejecutivo de forma momentánea.