Urtubey: “La unidad del peronismo es una propuesta egocéntrica”

Pese a que crece la presión en el peronismo para conformar un gran frente opositor de cara a las elecciones de octubre y de el titular del partido José Luis Giojainvitó formalmente a Massa y a los gobernadores que no asistieron (Juan Schiaretti, de Córdoba y Juan Manuel Urtubey, de Salta, no enviaron representantes) a formar un frente electoral para enfrentar a Mauricio Macri, desde Mendoza Urtubey afirmó a MDZ que “la unidad del peronismo es una propuesta agocéntrica”.

"Nosotros estamos planteando una propuesta política totalmente diferente al kirchnerismo entonces es natural que eso pase. El ciudadano argentino no está pensando en peronismo sí o peronismo no. Es a mi criterio una propuesta demasiado egocéntrica como peronistas. Lo que tenemos que ver es cómo ofrecer alternativas al futuro para el argentino que no quiere votar al gobierno nacional pero tampoco quiere votar al anterior gobierno. Hay que darle una alternativa a esa gente", explicó.